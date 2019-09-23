Памфилова не видит смысла ужесточать закон для борьбы с фейками на выборах

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что не видит смысла в ужесточении закона для борьбы с фейками на выборах, так как сообщества наблюдателей стремительно развиваются.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.

"Не вижу необходимости что-то еще законодательно ужесточать. Поскольку наблюдательские сообщества, и далеко не без нашей помощи, стремительно развиваются, то вопросы соблюдения этических норм наблюдения все в большей степени будут решаться на принципах саморегулирования внутри самих сообществ", - сказала Памфилова в интервью " Российской газете ".

Она отметила, что ЦИК взаимодействует со всеми наблюдательскими сообществами, создавая для них максимально благоприятные условия. Но с другой стороны, подчеркнула Памфилова, комиссия "последовательно, твердо и беспощадно" будет выявлять ложную и недостоверную информацию о якобы нарушениях на выборах.