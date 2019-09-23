Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T21:31Z
https://ria.ru/20190923/1559021648.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155852/64/1558526454_0:143:2860:1752_1036x0_80_0_0_5226579539aad0a856815689e82172f1.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова не видит смысла ужесточать закон для борьбы с фейками на выборах

21:31 23.09.2019
379
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что не видит смысла в ужесточении закона для борьбы с фейками на выборах, так как сообщества наблюдателей стремительно развиваются.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Члены избирательной комиссии проводят процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке
12 сентября, 10:06РИА Новости
Член СПЧ призвал законодателей подумать о борьбе с фейками на выборах
"Не вижу необходимости что-то еще законодательно ужесточать. Поскольку наблюдательские сообщества, и далеко не без нашей помощи, стремительно развиваются, то вопросы соблюдения этических норм наблюдения все в большей степени будут решаться на принципах саморегулирования внутри самих сообществ", - сказала Памфилова в интервью "Российской газете".
Она отметила, что ЦИК взаимодействует со всеми наблюдательскими сообществами, создавая для них максимально благоприятные условия. Но с другой стороны, подчеркнула Памфилова, комиссия "последовательно, твердо и беспощадно" будет выявлять ложную и недостоверную информацию о якобы нарушениях на выборах.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
8 сентября, 12:09Единый день голосования
ЦИК обещал вывесить на доску антипочета распространителей фейков о выборах
"Еще раз подчеркну: мы благодарим всех, кто помогает выявлять реальные нарушения, но мы не позволим запускать дезинформационную волну в целях дискредитации российских выборов", - заявила глава ЦИК.
100101
Обсудить 0
Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Замглавы Минкомсвязи предложил учить людей распознавать фейковые новости
РИА
Новости
Александр Друзь
Бер назвал решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" позорным
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова рассказала о перспективе введения цифровых участков за рубежом
Александр Друзь
Первый канал прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"
Лента
новостей
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Роскомнадзор создаст список авторов фейковых новостей для СМИ
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Члены СПЧ обсудили с Вышинским вопрос освобождения заключенных
Антон Сасин
Комика Сасина удивила реакция экс-губернатора Курской области на пародию
Здание Совета Европы
ПАСЕ не может обязать делегацию участвовать в сессиях, сообщил источник
ТВ-пульт
Региональные каналы смогут с ноября вещать в "цифре" на канале ОТР
Флаг на здании министерства обороны РФ
Вооруженные силы получат систему по борьбе с утечками документов в интернет
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет раскрыл подробности предоставления томоса "новой церкви" Украины
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Гаити отказался от участия в сессии Генассамблеи ООН
Сухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
Росморречфлот назвал владельца загоревшейся в Сахалинской области плавбазы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32В Москве открылась выставка в честь 70-летия дипотношений России и Китая
12:30Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска
12:29Вышинский в среду выступит в Совете Федерации
12:28Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
Лента новостейМолния