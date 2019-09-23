Памфилова рассказала о перспективе введения цифровых участков за рубежом

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Для голосования за рубежом в ближайшее время планируется использовать цифровые участки, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В ближайшей перспективе - цифровые участки. В этом случае исчезнет необходимость переправлять за рубеж тонны бумажных бюллетеней", - сказала Памфилова в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, какой из новых видов голосования планируется использовать за рубежом.
Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках.