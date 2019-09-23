Глава Росгвардии рассказал, как в лексикон россиян вошло слово "терроризм"

ГРОЗНЫЙ, 23 сен – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, как 20 лет назад Россия стояла перед угрозой нарушения целостности государства и в лексикон людей вошли слова "экстремизм" и "терроризм".

В понедельник Золотов прибыл в Чечню для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине создания Объединенной группировки войск (сил) (ОГВ(с)) по проведению контртеррористических операций (КТО) на Северном Кавказе, прошедших на военной базе в поселке Ханкала, пригороде Грозного. С главой Чечни Рамзаном Кадыровым глава Росгвардии открыл памятник "Защитникам России" на территории базы. Золотов вручил отличившимся военнослужащим ОГВ(с) государственные и ведомственные награды.

Золотов отметил, что "именно в тот сложный период, на волне "парада суверенитетов", сопровождавшегося активным уничтожением основ межнациональных отношений и насаждением извне религиозного радикализма" Россия встала перед лицом реальной угрозы нарушения своей целостности и конституционного строя.

"Именно тогда в наш лексикон прочно вошли слова "терроризм" и "экстремизм", кардинально изменившие подходы общества и государства к вопросам национальной безопасности", - заявил Золотов, выступая на торжественной церемонии в Ханкале.

Он подчеркнул, что "Объединенная группировка продолжает выполнение ответственных задач по поддержанию конституционного порядка и сохранению стабильности в регионе, оставаясь надёжным щитом в противодействии терроризму и обеспечении мира на юге России".

По его словам, деятельность группировки стала "школой бесценного профессионального опыта, мужества, отваги и братства воинов правопорядка, представляющих самые различные ведомства".

"Сосредоточение входящих в ее состав сил и средств Росгвардии, Вооруженных сил, органов внутренних дел, МЧС, ФСБ и ФСО России выступает ключевым фактором, обеспечивающим возможность комплексного осуществления мероприятий любой сложности", – сказал генерал армии.