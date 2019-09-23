Более 30 тыс. га заброшенных земель МО вернули в сельхозоборот в этом году

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Подмосковье с начала года в сельхозоборот вернули более 30 тысяч гектаров заброшенных земель. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье с начала года в сельхозоборот вернули более 30 тысяч гектаров заброшенных земель. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

"Целевое и эффективное использования земель сельскохозяйственного назначения ‒ важнейший фактор стабильного развития сельхозпроизводства, поэтому мы активно продолжаем осваивать заросшие и заброшенные земли. С начала года ввели в сельхозоборот более 30 тысяч гектаров, что позволило увеличить процент использования пахотных земель", ‒ пояснил Разин.

В прошлом году в регионе в оборот вернули более 62,5 тысячи гектаров земли, хотя по плану должны были вернуть в оборот 60 тысяч.

"В лидерах по площади распаханных земель на сегодняшний день идет Клин, здесь ввели в оборот 3,3 тысячи гектаров, Ступино — 3 тысячи гектаров, Солнечногорск и Шаховская обработали по 2,1 тысячи гектаров", ‒ отметил Андрей Разин.