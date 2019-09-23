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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 30 тыс. га заброшенных земель МО вернули в сельхозоборот в этом году

20:41 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевКультивация почвы во время полевых работ
Культивация почвы во время полевых работ
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Подмосковье с начала года в сельхозоборот вернули более 30 тысяч гектаров заброшенных земель. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
"Целевое и эффективное использования земель сельскохозяйственного назначения ‒ важнейший фактор стабильного развития сельхозпроизводства, поэтому мы активно продолжаем осваивать заросшие и заброшенные земли. С начала года ввели в сельхозоборот более 30 тысяч гектаров, что позволило увеличить процент использования пахотных земель", ‒ пояснил Разин.
В прошлом году в регионе в оборот вернули более 62,5 тысячи гектаров земли, хотя по плану должны были вернуть в оборот 60 тысяч.
"В лидерах по площади распаханных земель на сегодняшний день идет Клин, здесь ввели в оборот 3,3 тысячи гектаров, Ступино — 3 тысячи гектаров, Солнечногорск и Шаховская обработали по 2,1 тысячи гектаров", ‒ отметил Андрей Разин.
Он добавил, что с 2013 года в Подмосковье засеяли уже более 360 тысяч гектаров неиспользованной земли.
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