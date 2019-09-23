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РИА Новости

Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов

19:11 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун направил жалобу в Конституционный суд РФ из-за недопуска до выборов летом прошлого года на пост, который он занимал до ареста, сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.
"Конституционный суд РФ зарегистрировал жалобу Александра Шестуна по вопросу его недопуска до выборов летом прошлого года. Тогда он, будучи в изоляторе, выдвинул свою кандидатуру на пост главы района. В тот же день ТИК выдала его представителю разрешение на открытие специального избирательного счета. Но в банке был получен отказ, так как открывать счет должен кандидат лично или его представитель по нотариальной доверенности. Нотариуса в СИЗО к Шестуну в установленный срок так и не пустили, хотя это подразумевается законом", - рассказала Шестун.
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По ее словам, теперь экс-глава Серпуховского района просит признать ряд статей Конституции несоответствующими из-за невозможности обеспечить доступ нотариуса к лицу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ноябре 2018 года Шестун подал иск в Головинский суд к ФКУ СИЗО-5 УФСИН России о признании незаконным отказа пустить к нему нотариуса. Экс-чиновник хотел баллотироваться на должность главы Серпуховского района. Для этого ему нужно было оформить доверенность на супругу для представления интересов по открытию специального избирательного счета. В СИЗО Шестуну отказали, поскольку не было письменного разрешение следователя.
Головинский суд признал отказ законным. В решении суд указал, что допуск нотариуса для составления доверенности возможен только для представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности, а участие в выборах таковой не является. В марте Мосгорсуд в апелляции поддержал позицию нижестоящего суда.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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Александр ШестунСледственный комитет РФКонституционный суд РФМоскваСерпуховский районРоссияПроисшествия
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