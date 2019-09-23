Власти объяснили рост зарплат в Костромской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Рост объемов производства в промышленной сфере обеспечил Костромской области лидерство в рейтинге по росту зарплат среди российских регионов, сообщила администрация региона в понедельник в ответ на запрос РИА Новости.

Рейтинг регионов по динамике зарплаты был составлен на основании расчетов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей. Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

По данным департамента экономического развития, рост зарплат на 14,7% в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, составил 9%.

"Отмечается увеличение в регионе заработной платы работников финансовой сферы – в 2,2 раза. На 27,9% выросли зарплаты работников металлургического производства и на 21,8% - в ювелирной отрасли. Этому способствовал значительный рост объемов производства в промышленной сфере, который с начала года составил 9,5%, что позволило увеличить зарплаты", - говорится в сообщении.

По мнению руководителя областного объединения работодателей "Костромской союз промышленников" Вадима Брюханова, развитию промышленного производства в регионе способствует улучшение инвестиционного климата, сообщает обладминистрация. Власти также цитируют доктора экономических наук, профессора костромского госуниверситета Маргариту Беркович, которая уверена, что рост реальных доходов населения возможен только на основе роста производства.

"Это важное сочетание факторов. Именно наращивание производства, в том числе в рамках реализации национальных проектов, которые рассчитаны на значительное улучшение трендов, и позволят увеличить доходы населения, что, несомненно, скажется на повышении благосостояния", - считает Беркович.

Сообщается, что в рамках исполнения майских указов президента России по требованию губернатора Сергея Ситникова в регионе обеспечен рост заработной платы в организациях бюджетной сферы.