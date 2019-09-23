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РИА Новости

В Воронежской области около 4,5 тысяч мест появятся в яслях до конца года

18:17 23.09.2019
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© Фото : Денис ГришкинДетский сад
Детский сад
© Фото : Денис Гришкин
Детский сад. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Около 4,5 тысячи мест появятся в ясельных группах детских садов Воронежской области до конца 2019 года, сообщает в понедельник областное правительство.
Создание мест для детей от двух месяцев до трех лет в ясельных группах детсадов обсуждалось 23 сентября на еженедельном оперативном совещании в правительстве области, которое провел губернатор Александр Гусев. Как рассказал на совещании руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, вопрос создания мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет входит в региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". Эта работа завершится в регионе уже в декабре 2019 года.
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"На создание в детских садах региона мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет выделен 1 миллиард 47 миллионов рублей, из них 890 миллионов рублей - средства федерального бюджета. На текущую дату израсходовано 810 миллионов рублей, а до конца 2019 года средства на данные цели будут освоены в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, уже открыто пять новых детсадов, в том числе - одна пристройка к действующему детскому саду. К 30 сентября будут открыты пять учреждений дошкольного образования, к 15 октября - четыре. В ноябре-декабре 2019 года откроются еще четыре детских сада.
"Суммарно по итогам 2019 года в дошкольных учреждениях Воронежской области будет создано 4322 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Острой потребности в местах в ясельных группах в регионе пока нет", - информируют областные власти.
По их данным, в Воронеже места в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет более востребованы, чем в районах области.
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"В 2020-2021 годах будет продолжена работа по созданию 2603 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств из федерального и областного бюджетов. По условиям соглашения, к 2021 году также будет создано 1223 компенсационных места для детей данной возрастной категории", - сообщает областное правительство.
По его информации, в 2020 году планируется ввести в строй 14 детских садов, а в 2021 году - семь.
Губернатор Гусев поручил определить объем средств, которые потребуются на содержание новых объектов, чтобы заранее предусмотреть в бюджете соответствующую сумму.
"Мы должны не просто открывать социальные объекты, но и поддерживать их состояние на передовом уровне", - сказал губернатор.
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