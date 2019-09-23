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РИА Новости

В ДНР реконструировали ЛЭП, связывающую энергосистемы республики и России

18:16 23.09.2019
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© AFP 2019 / John MacDougallРабочие восстанавливают линию электропередач в Углегорске, Донецкая область
Рабочие восстанавливают линию электропередач в Углегорске, Донецкая область
© AFP 2019 / John MacDougall
Рабочие восстанавливают линию электропередач в Углегорске, Донецкая область. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Ремонтные бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики провели реконструкцию высоковольтной линии электропередачи, обеспечивающей связь энергосистем ДНР и России, сообщили в понедельник в пресс-службе Минугля и энергетики республики.
"Завершен ремонт высоковольтной линии "Ростовская-Южная", которая обеспечивает связь энергетических систем ДНР и Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
В ведомстве отметили, что некоторые из опор ЛЭП были серьезно повреждены в ходе боевых действий в 2014 году. Тогда был проведен аварийный ремонт, чтобы высоковольтную линию включить в работу.
"Сейчас проведена ее реконструкция… Реконструкция высоковольтной линии позволила нам усилить надежность связи энергосистемы нашей республики с энергосистемой Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
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