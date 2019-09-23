В ДНР реконструировали ЛЭП, связывающую энергосистемы республики и России

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Ремонтные бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики провели реконструкцию высоковольтной линии электропередачи, обеспечивающей связь энергосистем ДНР и России, сообщили в понедельник в пресс-службе Минугля и энергетики республики.

В ведомстве отметили, что некоторые из опор ЛЭП были серьезно повреждены в ходе боевых действий в 2014 году. Тогда был проведен аварийный ремонт, чтобы высоковольтную линию включить в работу.