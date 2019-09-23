В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов в Донбассе в преддверии выступления президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В целях разжигания очага напряженности, в преддверии выступления Зеленского на заседании Генеральной ассамблеи ООН и его переговоров с президентом США, вооруженные формирования Украины получили соответствующие указания и резко активизировали обстрелы жилых районов республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он напомнил, что в понедельник в результате обстрелов на юге ДНР была ранена женщина, накануне вечером украинские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии село Октябрь, повреждено было 11 домов. В ведомстве считают, что "увеличение интенсивности обстрелов в последующем будет использовано политическими оппонентами Зеленского для его обвинения в глазах лидеров ведущих государств в неспособности стабилизировать обстановку".