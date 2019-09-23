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РИА Новости

В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

17:47 23.09.2019 (обновлено: 18:08 23.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов в Донбассе в преддверии выступления президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В целях разжигания очага напряженности, в преддверии выступления Зеленского на заседании Генеральной ассамблеи ООН и его переговоров с президентом США, вооруженные формирования Украины получили соответствующие указания и резко активизировали обстрелы жилых районов республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
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Он напомнил, что в понедельник в результате обстрелов на юге ДНР была ранена женщина, накануне вечером украинские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии село Октябрь, повреждено было 11 домов. В ведомстве считают, что "увеличение интенсивности обстрелов в последующем будет использовано политическими оппонентами Зеленского для его обвинения в глазах лидеров ведущих государств в неспособности стабилизировать обстановку".
Ранее в офисе Зеленского сообщили, что он в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 23-26 сентября выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН, а также проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВ мире
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