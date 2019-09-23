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РИА Новости

Британские лейбористы пообещали сократить рабочую неделю до 32 часов

15:39 23.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские лейбористы в случае победы на парламентских выборах намерены сократить рабочую неделю в стране, заявил "теневой" министр финансов Джон Макдоннелл.
В настоящее время средняя продолжительность рабочей недели в Британии составляет 37 часов в течение пяти дней. Законодательство запрещает работать более 48 часов в неделю.
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"Граждане нашей страны работают самое большое количество часов в неделю в Европе. С 1980-х годов прямая зависимость роста производительности труда от увеличения рабочих часов перестала существовать. Настало время изменений. Я обещаю вам, что следующее лейбористское правительство в течение десяти лет снизит количество рабочих часов в неделю до 32-х. Рабочая неделя станет короче без сокращения заработной платы", - сказал Макдоннелл, выступая на ежегодной партийной конференции.
Он также пообещал запретить заключение так называемых трудовых контрактов с нулевым количеством рабочих часов, которые часто используются для ущемления прав трудящихся. По таким контрактам работодатель не обязан гарантировать работнику минимальное количество рабочих часов.
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"Теневой" министр также заявил о необходимости "устранить разрушительные последствия девятилетнего правления консерваторов" и о намерении расширить социальные обязательства государства перед гражданами. Согласно предложению Макдоннелла, все госуслуги должны стать бесплатными и оказываться качественно.
Лейбористы, в случае прихода к власти, также намерены провести реформу системы соцобеспечения, в первую очередь, для пожилых людей.
"Около 8 миллиардов фунтов стерлингов (на соцобеспечение) выделено из бюджетов местных советов с 2010 года. Результат этого: миллион человек не получили помощи, в которой они нуждаются. Ежедневно умирают 87 человек, которые ожидают оказания социальной помощи. У нас более 5 миллионов тех, кто добровольно и бесплатно ухаживает за беспомощными близкими, и это в большинстве женщины. Загруженные работой и низкооплачиваемые, соцработники могут только на 10 минут навестить тех, к кому приписаны", - сказал министр, добавив, что правительство лейбористов сделает реформу этой системы приоритетом.
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