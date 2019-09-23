Британские лейбористы пообещали сократить рабочую неделю до 32 часов

ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские лейбористы в случае победы на парламентских выборах намерены сократить рабочую неделю в стране, заявил "теневой" министр финансов Джон Макдоннелл.

В настоящее время средняя продолжительность рабочей недели в Британии составляет 37 часов в течение пяти дней. Законодательство запрещает работать более 48 часов в неделю.

"Граждане нашей страны работают самое большое количество часов в неделю в Европе. С 1980-х годов прямая зависимость роста производительности труда от увеличения рабочих часов перестала существовать. Настало время изменений. Я обещаю вам, что следующее лейбористское правительство в течение десяти лет снизит количество рабочих часов в неделю до 32-х. Рабочая неделя станет короче без сокращения заработной платы", - сказал Макдоннелл, выступая на ежегодной партийной конференции.

Он также пообещал запретить заключение так называемых трудовых контрактов с нулевым количеством рабочих часов, которые часто используются для ущемления прав трудящихся. По таким контрактам работодатель не обязан гарантировать работнику минимальное количество рабочих часов.

"Теневой" министр также заявил о необходимости "устранить разрушительные последствия девятилетнего правления консерваторов" и о намерении расширить социальные обязательства государства перед гражданами. Согласно предложению Макдоннелла, все госуслуги должны стать бесплатными и оказываться качественно.

Лейбористы, в случае прихода к власти, также намерены провести реформу системы соцобеспечения, в первую очередь, для пожилых людей.