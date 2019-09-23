В ДНР прокомментировали заявление Киева о статусе Донбасса

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Отрицая обсуждение особого статуса Донбасса Киев саботирует выполнение минских соглашений и пытается снять с себя обязательства по выполнению комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что особый статус Донбасса "не является предметом переговоров" ни в "нормандском формате", ни в Минске.

"Представители Украины все чаще делают заявления, которые не только содержат прямой отказ выполнять минские соглашения, но и подтверждают, что Киев опускается до откровенной лжи в стремлении снять с себя обязательства по комплексу мер", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее мнению, такими высказываниями представители Киева пытаются "утихомирить разбушевавшихся радикалов, протестующих против особого статуса Донбасса". При этом она подчеркнула, что подобные заявления "являются неприкрытым саботажем минских договоренностей".

"Отрицая факт обсуждения особого статуса Донбасса в рамках "нормандского формата", господин Ермак, во-первых, распространяет дезинформацию, поскольку именно в "нормандском формате" и был разработан механизм по введению в силу закона об особом статусе", - отметила полпред ДНР.

Кроме того, по словам Никоноровой подобным заявлением Ермак "подтверждает факт ответственности Киева" за блокирование обсуждения "формулы Штайнмайера" на минской площадке по урегулированию конфликта в Донбассе. Она отметила, что отказ предоставлять особый статус Донбассу "представляет собой явное и грубое нарушение минских соглашений".