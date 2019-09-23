В ЛНР опасаются провокаций во время визита журналистов в Донбасс

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских и иностранных журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Командование операции объединенных сил (ООС) продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса", - заявил Филипоненко.

По его словам, с 23 по 29 сентября в зону ответственности 46 бригады украинских силовиков, в район населенного пункта Станица Луганская, ожидается прибытие журналистов "24 канала", "Пятого канала", "ICTV", "Украина", "Интер", "1+1" и трех иностранных фотокорреспондентов.