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РИА Новости

В ЛНР опасаются провокаций во время визита журналистов в Донбасс

14:48 23.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских и иностранных журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Командование операции объединенных сил (ООС) продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса", - заявил Филипоненко.
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По его словам, с 23 по 29 сентября в зону ответственности 46 бригады украинских силовиков, в район населенного пункта Станица Луганская, ожидается прибытие журналистов "24 канала", "Пятого канала", "ICTV", "Украина", "Интер", "1+1" и трех иностранных фотокорреспондентов.
"Основная задача украинских пропагандистов – подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства республики в нарушениях минских договоренностей… В связи с этим в ближайшее время мы не исключаем провокаций со стороны украинских боевиков в данном районе", - заявил Филипоненко.
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