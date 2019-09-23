На заправке "Шелл" открылся ресторан Pizza Hut

МОСКВА, 23 сен - пресс-служба "Шелл". На АЗС "Шелл" в московском Люблино 11 сентября открылся первый в сети столичных заправок ресторан Pizza Hut. Это стало возможно благодаря сотрудничеству между концерном "Шелл" и ресторанным оператором "АмРест". В рамках этого соглашения на сегодняшний день на заправках уже работает 5 ресторанов: 1 - в Москве, 1 - в Химках, 1 - в Казани и 2 – в Санкт-Петербурге. До конца года планируется расширить сеть до десяти ресторанов.

Этот проект стал частью глобальной стратегии по увеличению доли нетопливного бизнеса "Шелл" на российском рынке. Руководство концерна хочет поднять эту цифру с 30% до 50% уже к 2025 году, превратив, таким образом, свои АЗС настоящие оазисы различных сервисов и услуг.

"Проект также ориентирован и на перспективу развития в нашей стране электрического транспорта, – рассказал журналистам директор по развитию и операционному управлению сети АЗС "Шелл" в России Виталий Маслов. - Сейчас в нашей сети уже есть 6 АЗС, которые оборудованы зарядками для электромобилей. Среднее время полной зарядки составляет около часа. С развитием индустрии оно может сократиться, но, тем не менее, это время наш гость должен провести с комфортом, и рестораны Pizza Hut им в этом помогут".

Сейчас основную часть нетопливных услуг на АЗС "Шелл" предоставляет бренд delibyShell. В кафе delibyShell клиенты АЗС могут купить уникальную продукцию собственного производства. Но чтобы усилить свои позиции в нетопливном бизнесе, концерн начал искать партнёров и постепенно расширять ассортимент услуг. Именно поэтому был заключен договор франшизы с компанией "АмРест", который рассчитан на 10 лет. Сотрудничество с Pizza Hut – один из первых таких проектов.

"У Pizza Hut очень высокие требования к качеству продуктов и готовой продукции. Я уверен, что наши сотрудники, которые начнут работать в этих ресторанах, будут повышать свои компетенции. Нам нужно выходить за рамки сети наших заправок. Мы ожидаем, что более 50% продаж ресторана Pizza Hut будет осуществляться посредством доставки. Это прекрасная возможность для нас освоить данный сегмент рынка", - отметил Виталий Маслов.

В свою очередь, генеральный директор Pizza Hut в России Александр Нигматуллин сказал: "Мы надеемся, что совместно мы сможем обеспечить экспоненциальный рост, привлечь лояльных посетителей и заправок, и наших ресторанов и преумножить наш общий бизнес".

Рестораны на АЗС ничем не будут отличаться от классических ресторанов Pizza Hut. И по аналогии с другими точками из ресторанов на АЗС можно будет делать заказы с доставкой, которой займется "Шелл". Концерн также рассматривает возможность развития этого сервиса и в отношении других товаров с АЗС: продукты, моторные масла, автохимия. Планируется, что в совокупности эти услуги увеличат количество клиентов на 3-5%.