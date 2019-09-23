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РИА Новости

Региональные каналы будут вещать в "цифре" на русском языке

14:35 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Архивное фото
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Региональные телеканалы, получившие возможность вещать в цифровом формате на канале Общественного телевидения России, будут вести эфир только на русском языке, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Он пояснил, что при получении доступа региональных телеканалов к цифровому вещанию в виде врезок на канале Общественного телевидения России, обсуждался вопрос вещания на русском языке. При этом у Минкомсвязи есть своя принципиальная позиция.
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"Данное вещание осуществляется на деньги федерального бюджета, на деньги налогоплательщиков. У нас в очень многих регионах больше половины населения на местных языках не разговаривает. Поэтому делать эфир, который будет непонятен минимум половине жителей, за федеральные деньги мы точно не будем. А русский язык понимают все, не говоря уже о том, что он является государственным языком", - заявил Волин.
Он пояснил, что региональные каналы получат возможность выходить в эфир в цифровом формате с ноября на канале Общественного телевидения России.
Ранее сообщалось, что в бюджет РФ заложены средства на включение региональных каналов в "цифру" путем предоставления телеканалам двух вставок на ОТР. На эти цели предусмотрены в 2019 году примерно 700 миллионов рублей, в 2020 году - 1,5 миллиарда рублей. Вещание будет происходить утром три часа и вечером два часа. Предполагается, что региональные каналы смогут транслировать продукцию собственного производства, которая посвящена новостям и тематике регионов.
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинРоссияОбщество
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