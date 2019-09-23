Региональные каналы будут вещать в "цифре" на русском языке

СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Региональные телеканалы, получившие возможность вещать в цифровом формате на канале Общественного телевидения России, будут вести эфир только на русском языке, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Он пояснил, что при получении доступа региональных телеканалов к цифровому вещанию в виде врезок на канале Общественного телевидения России, обсуждался вопрос вещания на русском языке. При этом у Минкомсвязи есть своя принципиальная позиция.

"Данное вещание осуществляется на деньги федерального бюджета, на деньги налогоплательщиков. У нас в очень многих регионах больше половины населения на местных языках не разговаривает. Поэтому делать эфир, который будет непонятен минимум половине жителей, за федеральные деньги мы точно не будем. А русский язык понимают все, не говоря уже о том, что он является государственным языком", - заявил Волин.

Он пояснил, что региональные каналы получат возможность выходить в эфир в цифровом формате с ноября на канале Общественного телевидения России.