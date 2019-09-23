Нарышкин заявил о сдержанном оптимизме в отношениях России с Украиной

КАЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. На будущее отношений России и Украины можно смотреть с "очень сдержанным оптимизмом", многое зависит от решительности новых властей Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Этот вопрос сегодня не обсуждался. Могу сказать, что какие-то, может быть, первые признаки [улучшения] обнаруживаются, но многое зависит от готовности и от способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело", - сказал Нарышкин журналистам на соответствующий вопрос.
Кроме того, по его словам, деструктивную роль в данном случае играют "политические партнеры [Украины] на другом берегу Атлантического океана".
"Тем не менее, такой сдержанный оптимизм может иметь место. Но очень и очень сдержанный", - подчеркнул Нарышкин, приехавший в Казань на совещание глав разведок стран СНГ.