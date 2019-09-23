Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T12:45Z
https://ria.ru/20190923/1559000376.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155679/42/1556794207_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_11fbf0cdeec9843a4d688f2c2e033640.jpg
РИА Новости

В Совфеде удовлетворены реализацией закона об оскорблении госсимволов

12:45 23.09.2019
301
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Совете Федерации удовлетворены работой Роскомнадзора по реализации закона об оскорблении государства, госсимволов или общества, заявил РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство удалило 58 и заблокировало четыре материала с момента принятия закона о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.
"Мы удовлетворены тем, как Роскомнадзор исполняет соответствующий закон, и продолжаем следить за практикой его применения", - сказал Клишас.
Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 16 апреля 2019
20 сентября, 17:34РИА Новости
РКН требует ограничить доступ к странице с оскорблением флага России
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти, был подписан также 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаления такой информации с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.
600035
Обсудить 1
Андрей КлишасРоскомнадзорСовет Федерации РФАлександр ЖаровВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Роскомнадзор удалил 58 материалов, оскорбляющих государство
РИА
Новости
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В СФ призвали согласовать возможное сокращение госслужащих с парламентом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников. 6 апреля 2019
Мадуро допустил возможность переговоров с Трампом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин объяснил, в чем разница в подходах России и США к Европе
Лента
новостей
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Цемах изначально был в списке на выдачу России, заявили в Киеве
Акции протеста против вступления Молдавии в НАТО
Более 45% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро назвал учения на границе с Колумбией очень успешными
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Нарышкин заявил о сдержанном оптимизме в отношениях России с Украиной
Переход на цифровое телевещание в Краснодаре
Минкомсвязи не видит проблем в четвертой волне перехода на "цифру"
Французский Сталинград: история отряда партизан, вшитая в ткань знамени
Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений
В Минобороны Абхазии рассказали подробности соглашения о модернизации ВС
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Роскомнадзор создаст список авторов фейковых новостей для СМИ
Посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков на брифинге в пресс-центре МИА Россия сегодня
В МИД России отметили особую важность урегулирования на Каспии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния