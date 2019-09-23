В Совфеде удовлетворены реализацией закона об оскорблении госсимволов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Совете Федерации удовлетворены работой Роскомнадзора по реализации закона об оскорблении государства, госсимволов или общества, заявил РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство удалило 58 и заблокировало четыре материала с момента принятия закона о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.

"Мы удовлетворены тем, как Роскомнадзор исполняет соответствующий закон, и продолжаем следить за практикой его применения", - сказал Клишас.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.