В результате обстрела на юге ДНР повреждены 11 домов, заявили в республике

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Более 10 домов повреждено в селе Октябрь на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации Новоазовского района.
Ранее в ДНР сообщили, что 22 сентября украинские силовики обстреляли юг республики, выпустив по населенным пунктам Октябрь и Дзержинское 75 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра.
"В Октябре повреждено 11 домов, в три из них были прямые попадания, они практически полностью уничтожены. Газификация нарушена, электроснабжение. Рассчитываем восстановить свет и газоснабжение в течение суток", - сказал представитель администрации района.