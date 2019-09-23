В результате обстрела на юге ДНР повреждены 11 домов, заявили в республике

Дорога в поселке Октябрь Донецкой области, подвергшемся в ночь с 22 на 23 сентября артобстрелу

Дорога в поселке Октябрь Донецкой области, подвергшемся в ночь с 22 на 23 сентября артобстрелу

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Более 10 домов повреждено в селе Октябрь на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации Новоазовского района.

Ранее в ДНР сообщили, что 22 сентября украинские силовики обстреляли юг республики, выпустив по населенным пунктам Октябрь и Дзержинское 75 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра.