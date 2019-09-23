Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР сообщили о 14 нарушениях со стороны украинских силовиков за 21 сентября.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР около 100 мин и артснарядов, они также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке один дом поврежден, один сгорел.