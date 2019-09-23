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РИА Новости

Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:43 23.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка спецназначения армии ДНР
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили о 14 нарушениях со стороны украинских силовиков за 21 сентября.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР около 100 мин и артснарядов, они также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке один дом поврежден, один сгорел.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 186 единиц", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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