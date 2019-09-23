Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета его страны.

"Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой в защиту суверенитета Венесуэлы и ее права на мир. И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы", - сказал Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого был показан в эфире в понедельник.

По его словам, Венесуэлу и Россию связывают отношения с давней историей, доверие между лидерами.

"И, конечно, в ближайшие дни, недели будем продвигать наши отношения и дальше", - добавил президент Венесуэлы.