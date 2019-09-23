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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы

08:56 23.09.2019 (обновлено: 09:50 23.09.2019)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета его страны.
"Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой в защиту суверенитета Венесуэлы и ее права на мир. И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы", - сказал Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого был показан в эфире в понедельник.
По его словам, Венесуэлу и Россию связывают отношения с давней историей, доверие между лидерами.
"И, конечно, в ближайшие дни, недели будем продвигать наши отношения и дальше", - добавил президент Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаРоссияВ мире
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