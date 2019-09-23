Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета его страны.
"Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой в защиту суверенитета Венесуэлы и ее права на мир. И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы", - сказал Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого был показан в эфире в понедельник.
По его словам, Венесуэлу и Россию связывают отношения с давней историей, доверие между лидерами.
"И, конечно, в ближайшие дни, недели будем продвигать наши отношения и дальше", - добавил президент Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.