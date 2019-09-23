Транспортная полиция проверит столкновение паромов на реке Лена в Якутии

ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Столкновение двух паромов с людьми во время переправы на реке Лена в Якутии проверит комиссия транспортной полиции, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

По информации ведомства, в воскресенье около 23 часов (17 мск) на переправе Якутск - Нижний Бестях столкнулись паромы "Паром-9" и "СПТО-832" частных перевозчиков "Первая паромная переправа" и "Ассоциация строителей АЯМ".

Столкновение произошло у острова Сафон. На паромах находились люди и автомобили.

По информации Главного управления МЧС по Якутии, жертв нет. Один из паромов получил повреждения носовой части, второй - в районе аппарели, также была повреждена одна машина. Рейс был отменен, выгрузку автомобилей совершили в микрорайоне Даркылах.