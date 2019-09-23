В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 21 сентября украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР.
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"За 22 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по населенному пункту Калиновка.