В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 21 сентября украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР.

"За 22 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.