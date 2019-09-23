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РИА Новости

Пьяный житель Приморья размахивал у кафе самодельным пистолетом

04:42 23.09.2019
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© Fotolia / gorotckopАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© Fotolia / gorotckop
Автомобиль полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Находки, который подозревается в том, что, будучи пьяным, размахивал у кафе пистолетом кустарного производства, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
"В межмуниципальный отдел МВД России "Большекаменский" поступило сообщение об инциденте около кафе на улице Карла Маркса. По словам заявителя, нетрезвый мужчина размахивает предметом, похожим на пистолет, угрожая своими действиями окружающим", - говорится в сообщении.
При задержании 28-летний нарушитель сопротивлялся полицейским, те применили физическую силу и спецсредства.
"При себе у мужчины находился предмет, конструктивно схожий с пистолетом кустарного производства. Опрошены посетители и персонал заведения. Установлено, что в результате инцидента никто не пострадал", - сообщает полиция.
Суд назначил нарушителю десять суток административного ареста за неповиновение полицейским.
Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" (до четырех лет лишения свободы).
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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