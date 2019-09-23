Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T03:35Z
https://ria.ru/20190923/1558985086.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/15091/60/150916018_0:28:512:316_1036x0_80_0_0_54979d33802c7370c780431d66eaf064.jpg
РИА Новости

"Земля леопарда" просит Росрыболовство помочь в ситуации с выловом кеты

03:35 23.09.2019
1257
© РИА Новости / Сергей КривошеевРыба
Рыба
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
Рыба
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Руководство нацпарка "Земля леопарда" в Приморье направило в адрес главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова обращение в связи с массовым выловом нерестящейся кеты местным рыбзаводом, который, по мнению нацпарка, наносит ущерб биоразнообразию охраняемой территории, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
В обращении, текст которого нацпарк предоставил РИА Новости, говорится о том, что ФГБУ "Земля леопарда" обеспокоено ситуацией, которая в последние годы складывается в отношении Барабашевского лососевого рыбоводного завода (БЛРЗ).
"А именно тем, что в период нереста кеты на реке Барабашевка Хасанского района, большая часть которой протекает по особо охраняемой территории, рыбоводным заводом вылавливаются практически все производители для закладки икры. Администрацией БЛРЗ не установлены пропускные дни для прохода кеты на естественные нерестилища, расположенные выше места вылова, тем самым наносится ущерб биоразнообразию ООПТ", - говорится в тексте обращения.
По словам собеседника, обычно рыбзаводы для сохранения естественных нерестилищ в реках и для повышения выживаемости популяции устанавливают "проходные дни", когда вылов рыбы не ведется и она беспрепятственно поднимается на нерест в верховья рек.
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
19 сентября, 18:13РИА Новости
Рыбный союз не ожидает дальнейшего роста оптовых цен на лососевых
"Считается, что выросшая в природе рыба более жизнеспособна и имеет больше шансов на возвращение в место своего "рождения". Однако отсутствие пропускных дней у местного рыбзавода на реке Барабашевка привело почти к полному отсутствию здесь естественных нерестилищ", - отметил собеседник.
Нацпарк просит Шестакова помочь в том, чтобы рыбзавод установил не менее трех "проходных дней" в неделю для пропуска рыбы на естественные нерестилища.
Кроме того, в этом году рыбзавод получил разрешение на вылов кеты в реке Нарва, где благодаря работе сотрудников нацпарка стадо кеты начало восстанавливаться естественным образом. Руководство учреждения просит не возобновлять вылов кеты в этой реке. А при необходимости предлагает организовать дополнительный забор икры на реках, не протекающих по территории нацпарка "Земля леопарда".
Копия обращения также направлена вице-губернатору Приморского края Александру Костенко.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Рыба, пойманная в сеть
18 сентября, 02:49РИА Новости
Эксперты оценили годовой ущерб от незаконного вылова рыбы в Тихом океане
3110371
Обсудить 0
ФГБУ "Земля леопарда"РосрыболовствоРоссияОбщество
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Последствия тайфуна
Синоптики рассказали о траектории тайфуна "Тапа" в Приморье
Лента
новостей
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Портфель чиновника. Архивное фото
Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Бриллиантовые слезы: у девушки из Армении нашли редкое заболевание
Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
Лента новостейМолния