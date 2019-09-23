"Земля леопарда" просит Росрыболовство помочь в ситуации с выловом кеты

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Руководство нацпарка "Земля леопарда" в Приморье направило в адрес главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова обращение в связи с массовым выловом нерестящейся кеты местным рыбзаводом, который, по мнению нацпарка, наносит ущерб биоразнообразию охраняемой территории, сообщил РИА Новости представитель учреждения.

В обращении, текст которого нацпарк предоставил РИА Новости, говорится о том, что ФГБУ "Земля леопарда" обеспокоено ситуацией, которая в последние годы складывается в отношении Барабашевского лососевого рыбоводного завода (БЛРЗ).

"А именно тем, что в период нереста кеты на реке Барабашевка Хасанского района, большая часть которой протекает по особо охраняемой территории, рыбоводным заводом вылавливаются практически все производители для закладки икры. Администрацией БЛРЗ не установлены пропускные дни для прохода кеты на естественные нерестилища, расположенные выше места вылова, тем самым наносится ущерб биоразнообразию ООПТ", - говорится в тексте обращения.

По словам собеседника, обычно рыбзаводы для сохранения естественных нерестилищ в реках и для повышения выживаемости популяции устанавливают "проходные дни", когда вылов рыбы не ведется и она беспрепятственно поднимается на нерест в верховья рек.

"Считается, что выросшая в природе рыба более жизнеспособна и имеет больше шансов на возвращение в место своего "рождения". Однако отсутствие пропускных дней у местного рыбзавода на реке Барабашевка привело почти к полному отсутствию здесь естественных нерестилищ", - отметил собеседник.

Нацпарк просит Шестакова помочь в том, чтобы рыбзавод установил не менее трех "проходных дней" в неделю для пропуска рыбы на естественные нерестилища.

Кроме того, в этом году рыбзавод получил разрешение на вылов кеты в реке Нарва, где благодаря работе сотрудников нацпарка стадо кеты начало восстанавливаться естественным образом. Руководство учреждения просит не возобновлять вылов кеты в этой реке. А при необходимости предлагает организовать дополнительный забор икры на реках, не протекающих по территории нацпарка "Земля леопарда".

Копия обращения также направлена вице-губернатору Приморского края Александру Костенко.