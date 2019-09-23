СМИ: у депутата от партии Порошенко возле мэрии Киева украли дорогие часы

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутата Киевсовета от партии "Солидарность" Георгия Ясинского обокрали возле здания мэрии в Киеве, сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источник в МВД Украины.
По данным издания, депутат от партии экс-главы государства Петра Порошенко обратился в полицию с заявлением о краже. На улице возле мэрии карманники незаметно сняли у Ясинского с руки часы марки Breguet и затерялись в толпе.
Люди из окружения депутата сообщили изданию, что средняя цена украденных часов составляет 31,5 тысячи долларов. Отмечается, что примерно столько же стоит однокомнатная квартира в Киеве.
Заведено уголовное дело по статье УК Украины "Кража в особо крупном размере".