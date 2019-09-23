Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде

В 2003 году, после проверки , налоговые органы РФ обвинили нефтяную компанию ЮКОС в создании схемы уклонения от уплаты налогов с использованием подставных юридических лиц, зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением. На основании судебного решения в соответствии со статьей 115 УПК РФ был наложен арест на обыкновенные акции ОАО НК ЮКОС, находящиеся во владении двух иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре и острове Мен, – Hulley Enterprises Ltd. (Кипр) и Yukos Universal Ltd. (остров Мен). По данным Генпрокуратуры, эти компании являлись дочерними структурами компании Group Menatep Ltd., зарегистрированной на Гибралтаре, причем 59,5% акций этой компании принадлежали Михаилу Ходорковскому.

ЮКОСу выставили налоговые претензии на сумму более 700 миллиардов рублей. В связи с неспособностью компании рассчитаться по долгам, было открыто банкротное производство, активы проданы на торгах, а сама компания ликвидирована. Акционеры ЮКОСа не согласились с таким исходом дела.

Иск основывался на положениях Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) 1994 года, международном соглашении о долгосрочном сотрудничестве в энергетической сфере, в котором закреплены гарантии защиты инвесторов при национализации имущества.

Экс-акционеры ЮКОСа заявили, что Россия, экспроприировав имущество, нарушила их права как иностранных инвесторов, что, по их мнению, является нарушением Договора к Энергетической хартии.

Хартия предусматривает , что сторонам дается три месяца для решения спора мирным путем.

Если согласия нет, то любая сторона может передать спор для разрешения в арбитражный суд ad hoc (третейский суд, собранный для разрешения конкретного спора). Суд учреждается в соответствии с регламентом ЮНИСТРАЛ, принятым Комиссией ООН по праву международной торговли в 1976 году, по которому часто разрешаются споры в третейских судах ad hoc.

Россия подписала , но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, но до завершения процедуры ратификации согласилась применять его на временной основе, то есть в той степени, в которой он не противоречит конституции, законам и подзаконным нормативно-правовым актам страны. В августе 2009 года российская сторона на официальном уровне заявила об отказе от ратификации документа

18 октября 2009 года стал последним днем временного применения ДЭХ Россией. На этом основании Россия заявляет о неподсудности Гаагскому арбитражному суду при рассмотрении дел, ссылающихся на Энергетическую хартию.

Это возражение стороны было отвергнуто в промежуточном решении суда в ноябре 2009 года.

Тем самым арбитражный суд обязал Россию придерживаться положений данного документа.

Иск подавался на сумму в размере 114 миллиардов долларов.

18 июля 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение по искам трех компаний, представляющих бывших акционеров ЮКОСа. Третейский суд частично удовлетворил требования экс-акционеров ЮКОСа к России, присудив им 50 миллиардов долларов вместо затребованных 114 миллиардов. По этому решению кипрские Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited должны получить компенсацию в 39,9 миллиарда долларов и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. – пенсионный фонд ЮКОСа – 8,2 миллиарда долларов.

Во исполнение данного решения иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества были поданы в целом ряде стран (США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии, так как решение Гаагского арбитража о компенсации требует одобрения национальным судом.

В частности летом 2015 года во Франции и Бельгии были заморожены счета МИА "Россия сегодня". Во Франции также был наложен арест на счета компании Роскосмос. Однако в последующие годы иски об аресте активов России были либо отозваны либо отменены национальными судами во всех странах.

Кроме того суды обязали бывших мажоритариев ЮКОСа покрыть судебные издержки России, связанные с необоснованными исками и исполнительными производствами за рубежом. По данным на март 2019 года, они составляют 5,7 миллиона долларов.

28 января 2015 года Российская Федерация подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных международным арбитражем в рамках трех параллельных арбитражных разбирательств, инициированных бывшими мажоритарными акционерами ОАО "НК "ЮКОС" на основании Договора к Энергетической хартии.



В ходатайствах указывалось, что схема ЮКОСа по уклонению от уплаты налогов была бы признана незаконной налоговыми органами практически всех стран мира. В ходатайствах отмечалось, что арбитражные решения прямо противоречат двум решениям, ранее принятым независимыми палатами Европейского суда по правам человека ( в сентябре 2011 года в июле 2014 года ). Как заявил Минфин РФ, обе палаты единогласно постановили, что ОАО "НК "ЮКОС" занималось масштабным уклонением от уплаты налогов, что решения об их доначислении компании были правомерными и соответствовали законодательству РФ, что действия российских властей не были политически мотивированными, а также что ОАО "НК "ЮКОС" не подвергалось дискриминации.В ходатайствах указывалось, что схема ЮКОСа по уклонению от уплаты налогов была бы признана незаконной налоговыми органами практически всех стран мира.

В ходатайствах также отмечалось, что иски бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа не должны были когда-либо рассматриваться международным арбитражем, поскольку спор носил чисто внутренний российский характер. Как подчеркивает Минфин, согласно Договору к Энергетической хартии международное арбитражное разбирательство может быть возбуждено лишь гражданами государства, которые осуществили инвестиции в компанию, находящуюся в другом государстве. Все действительно заинтересованные истцы в настоящем споре являются гражданами РФ, и ни один из них никогда не осуществлял иностранные инвестиции в ОАО "НК "ЮКОС".

РФ в ходатайствах требовала отмены решений на тех основаниях, что третейский суд не обладал юрисдикцией на рассмотрение исковых требований бывших акционеров ЮКОСа; суд нарушил собственный мандат; арбитры либо не привели обоснований, либо привели противоречивые обоснования в отношении ключевых аспектов своих решений; решения третейского суда нарушают публичный порядок, включая право РФ на применение надлежащей правовой процедуры рассмотрения хозяйственных споров.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги признал , что гаагский арбитраж, обязавший Россию выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, не имел надлежащей для этого компетенции. В разъяснениях, опубликованных на сайте суда, говорится о том, что Россия не ратифицировала договор к Энергетической хартии, на которую ссылались истцы. По мнению судей, привлекать страну к подобным спорам можно лишь после ратификации документа.

Суд Гааги также постановил выплатить Москве судебные издержки, понесенные в ходе разбирательства по искам.

В июле 2016 года экс-акционеры ЮКОСа обратились в Апелляционный суд Гааги для отмены решения Окружного суда Гааги и восстановления арбитражных решений о выплате 50 миллиардов долларов.

В свою очередь, российская сторона в ноябре 2017 года направила в Апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу бывших акционеров ЮКОСа.

В нем была развита позиция о том, что арбитражная оговорка не могла применяться к России без выполнения процедуры ртификации, поэтому у арбитража не было компетенции на рассмотрение этих исков.

В меморандуме также были приведены более расширенная доказательная база, свидетельские показания и экспертные заключения.

23, 24 и 30 сентября 2019 года Гаагский апелляционный суд проведет заключительные устные слушания по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа об отмене решения Окружного суда Гааги.