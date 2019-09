Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде

В 2003 году, после проверки , налоговые органы РФ обвинили нефтяную компанию ЮКОС в создании схемы уклонения от уплаты налогов с использованием подставных юридических лиц, зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением. На основании судебного решения в соответствии со статьей 115 УПК РФ был наложен арест на обыкновенные акции ОАО НК ЮКОС, находящиеся во владении двух иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре и острове Мен, – Hulley Enterprises Ltd. (Кипр) и Yukos Universal Ltd. (остров Мен). По данным Генпрокуратуры, эти компании являлись дочерними структурами компании Group Menatep Ltd., зарегистрированной на Гибралтаре, причем 59,5% акций этой компании принадлежали Михаилу Ходорковскому.