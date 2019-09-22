Власти Москвы опровергли данные об упавшем на Бутырской улице дереве

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Префектура опровергает информацию об упавшем на проезжую часть дереве на Бутырской улице в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры северного административного округа столицы.
Ранее в соцсетях появились фотографии с упавшим на дорогу деревом. Предполагалось, что это произошло на Бутырской улице.
В Тимирязевском районе идет град, на Бутырской улице из-за сильного снега упало дерево. А у вас за окном как? pic.twitter.com/SQhOR9hQYF— Дикая Москва (@WildWildMoscow) September 22, 2019
"Упавших деревьев на улице Бутырская нет", - сказали в пресс-службе.