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РИА Новости

Власти Москвы опровергли данные об упавшем на Бутырской улице дереве

19:00 22.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСотрудники коммунальной службы опиливают деревья на одной из улиц в Москве
Сотрудники коммунальной службы опиливают деревья на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Сотрудники коммунальной службы опиливают деревья на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Префектура опровергает информацию об упавшем на проезжую часть дереве на Бутырской улице в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры северного административного округа столицы.
Ранее в соцсетях появились фотографии с упавшим на дорогу деревом. Предполагалось, что это произошло на Бутырской улице.
"Упавших деревьев на улице Бутырская нет", - сказали в пресс-службе.
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