Власти Москвы опровергли данные об упавшем на Бутырской улице дереве

Сотрудники коммунальной службы опиливают деревья на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Сотрудники коммунальной службы опиливают деревья на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Префектура опровергает информацию об упавшем на проезжую часть дереве на Бутырской улице в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры северного административного округа столицы.

Ранее в соцсетях появились фотографии с упавшим на дорогу деревом. Предполагалось, что это произошло на Бутырской улице.

В Тимирязевском районе идет град, на Бутырской улице из-за сильного снега упало дерево. А у вас за окном как? pic.twitter.com/SQhOR9hQYF — Дикая Москва (@WildWildMoscow) September 22, 2019