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РИА Новости

В аэропорту Дубая задержали рейсы из-за подозрения на появление дрона

17:02 22.09.2019
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© Flickr / Michael CoghlanСамолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая
© Flickr / Michael Coghlan
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая. Архивное фото
ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Дубая объявил о недолгой задержке рейсов в связи с подозрением на появление дрона в его воздушном пространстве, говорится в заявлении представителя аэропорта, переданном телеканалом "Аль-Арабия".
"Прибытие рейсов было ненадолго отложено из-за подозрений в наличии дрона в небе над аэропортом", - отметили в аэропорту.
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На этой неделе йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" заявили, что в их списке целей, которые в любой момент могут подвергнуться удару, десятки целей в крупнейших городах ОАЭ - Дубае и Абу-Даби.
Администрации аэропортов Дубая нередко приходится закрывать воздушное пространство из-за несанкционированного запуска дронов. За это в эмирате полагается административная ответственность.
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Дубай (город)В мире
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