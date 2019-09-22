В аэропорту Дубая задержали рейсы из-за подозрения на появление дрона

"Прибытие рейсов было ненадолго отложено из-за подозрений в наличии дрона в небе над аэропортом", - отметили в аэропорту.

На этой неделе йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" заявили, что в их списке целей, которые в любой момент могут подвергнуться удару, десятки целей в крупнейших городах ОАЭ - Дубае и Абу-Даби.