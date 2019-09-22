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РИА Новости

В Брянске арестован сотрудник спецсвязи, обвиняемый в убийстве коллег

16:54 22.09.2019
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Брянской областиСотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
© Фото : Следственное управление СК РФ по Брянской области
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудника отдела спецсвязи, который обвиняется в убийстве своих коллег, сообщается в региональном СУСК РФ.
Стоп-кадр видео СК, снятое во время обысков у обвиняемого в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске
21 сентября, 21:50РИА Новости
Опубликовано видео обысков у сотрудника спецсвязи, застрелившего коллег
По версии следствия, около 22 часов 19 сентября обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, забрал служебное оружие своих коллег, совершил убийство и похитил из служебного помещения более 7 миллионов рублей. После нападения злоумышленник пытался скрыть следы преступления и забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения, а также пытался поджечь отдел, после чего скрылся с места происшествия. По дороге домой он выбросил одежду, в которой совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и денежные средства были спрятаны им дома.
"По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключён под стражу. Ближайшие два месяца он проведёт в условиях изоляции от общества", - говорится в сообщении.
Ранее 31-летнему водителю-фельдъегерю спецсвязи было предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, с применением насилия, опасного для жизни и незаконного хранения оружия и боеприпасов.
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БрянскРоссияПроисшествия
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