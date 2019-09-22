В Брянске арестован сотрудник спецсвязи, обвиняемый в убийстве коллег

Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудника отдела спецсвязи, который обвиняется в убийстве своих коллег, сообщается в региональном СУСК РФ.

По версии следствия, около 22 часов 19 сентября обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, забрал служебное оружие своих коллег, совершил убийство и похитил из служебного помещения более 7 миллионов рублей. После нападения злоумышленник пытался скрыть следы преступления и забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения, а также пытался поджечь отдел, после чего скрылся с места происшествия. По дороге домой он выбросил одежду, в которой совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и денежные средства были спрятаны им дома.

"По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключён под стражу. Ближайшие два месяца он проведёт в условиях изоляции от общества", - говорится в сообщении.