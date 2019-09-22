Российские ученые ввели "индекс самогона"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты Финансового университета при правительстве России предложили считать производство и потребление самодельного алкоголя индикатором экономической обстановки в стране, сообщила "Российская газета".
"По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке", — пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.
Рост потребления самогона указывает на снижение реальных доходов граждан, а уменьшение его потребления — на повышение платежеспособности, указывают эксперты.
Анализ результатов исследования по этой методике показал, что в последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов знают о примерах самогоноварения или изготовления домашнего вина. О случаях продажи такого алкоголя слышал один процент опрошенных горожан.
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