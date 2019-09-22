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РИА Новости

Российские ученые ввели "индекс самогона"

15:44 22.09.2019 (обновлено: 21:55 22.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкСамогонный аппарат
Самогонный аппарат
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты Финансового университета при правительстве России предложили считать производство и потребление самодельного алкоголя индикатором экономической обстановки в стране, сообщила "Российская газета".

"По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке", — пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Рост потребления самогона указывает на снижение реальных доходов граждан, а уменьшение его потребления — на повышение платежеспособности, указывают эксперты.
Анализ результатов исследования по этой методике показал, что в последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов знают о примерах самогоноварения или изготовления домашнего вина. О случаях продажи такого алкоголя слышал один процент опрошенных горожан.
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
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Финансовый университет при Правительстве РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
люди для себя самогон гонят,потому что "легальным пойлом" надоело травиться и болеть!!!люди за огороды взялись,потому что на прилавках практически один контрафакт!!! цены на продукты честно говоря взяты с потолка.....была бы возможность я бы бензин для себя гнал,то что на заправках бензином назвать нельзя!
22 сентября, 16:18
Михаил ......
15651106
Мой отец делает домашнее вино из своего винограда. И гонит самогон. Друзья тоже варят самогон для себя. Сваты тоже сами делают своё вино. И после этого я читаю, что уменьшилось самогоноварение. Наоборот. Все знакомые употребляют только своё.
22 сентября, 16:09
Ника Корина
13840005
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