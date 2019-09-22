Российские ученые ввели "индекс самогона"

"По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке", — пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Анализ результатов исследования по этой методике показал, что в последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов знают о примерах самогоноварения или изготовления домашнего вина. О случаях продажи такого алкоголя слышал один процент опрошенных горожан.