В Совфеде рассказали о стратегии развития туризма

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года предусматривает повышение инвестиционной привлекательности отрасли в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемых при строительстве объектов туристской инфраструктуры, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Правительство РФ утвердило внесенную Минэкономразвития России стратегию развития туризма в стране до 2035 года.

Сенатор считает, что стратегия предусматривает целую систему мер, которые будут способствовать развитию российской туротрасли. Он напомнил, что документ прошел открытое общественное обсуждение, в котором сенаторы и регионы приняли активное участие.

"Комплекс мер, которые содержит стратегия, будут способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в нашей стране. В частности, для повышения инвестиционной привлекательности отрасли предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемых при строительстве объектов туристской инфраструктуры. Эта мера господдержки предлагалась сенаторами в качестве приоритетной, и мы рады, что эта мера учтена при разработке cтратегии", - сказал Фомин.