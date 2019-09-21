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РИА Новости
Туризм

В Совфеде рассказали о стратегии развития туризма

12:46 21.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года предусматривает повышение инвестиционной привлекательности отрасли в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемых при строительстве объектов туристской инфраструктуры, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Правительство РФ утвердило внесенную Минэкономразвития России стратегию развития туризма в стране до 2035 года.
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Сенатор считает, что стратегия предусматривает целую систему мер, которые будут способствовать развитию российской туротрасли. Он напомнил, что документ прошел открытое общественное обсуждение, в котором сенаторы и регионы приняли активное участие.
"Комплекс мер, которые содержит стратегия, будут способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в нашей стране. В частности, для повышения инвестиционной привлекательности отрасли предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемых при строительстве объектов туристской инфраструктуры. Эта мера господдержки предлагалась сенаторами в качестве приоритетной, и мы рады, что эта мера учтена при разработке cтратегии", - сказал Фомин.
Стратегия развития туризма до 2035 года направлена на развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания и развития туристских территорий, формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристического продукта на внутреннем и международных рынках, увеличение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для российских граждан.
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ТуризмСовет Федерации РФИгорь ФоминРоссияЭкономика
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