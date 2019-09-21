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РИА Новости

В Екатеринбурге в клубе во время вечеринки произошел пожар

12:30 21.09.2019 (обновлено: 14:10 21.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге во время вечеринки произошел пожар в помещении клуба, сообщил портал Е1.ru.
По словам очевидцев, на некоторых людей, которые находились на танцполе, обрушилась штукатурка.
"Запахло прожженной проводкой. Минут десять ничего не объясняли, потом все начали выходить на улицу, хотя никто по громкой связи не объявил об этом", — рассказала Екатерина, в момент пожара находившаяся в клубе.
Как сообщается, сотрудники заведения потушили возгорание без привлечения пожарных.
Руководство клуба пока не прокомментировало происшествие.
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