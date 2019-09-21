В Екатеринбурге в клубе во время вечеринки произошел пожар

По словам очевидцев, на некоторых людей, которые находились на танцполе, обрушилась штукатурка.

"Запахло прожженной проводкой. Минут десять ничего не объясняли, потом все начали выходить на улицу, хотя никто по громкой связи не объявил об этом", — рассказала Екатерина, в момент пожара находившаяся в клубе.