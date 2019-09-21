В Екатеринбурге в клубе во время вечеринки произошел пожар

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге во время вечеринки произошел пожар в помещении клуба, сообщил портал Е1.ru.
По словам очевидцев, на некоторых людей, которые находились на танцполе, обрушилась штукатурка.
"Запахло прожженной проводкой. Минут десять ничего не объясняли, потом все начали выходить на улицу, хотя никто по громкой связи не объявил об этом", — рассказала Екатерина, в момент пожара находившаяся в клубе.
Как сообщается, сотрудники заведения потушили возгорание без привлечения пожарных.
Руководство клуба пока не прокомментировало происшествие.
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