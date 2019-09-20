Богданов встретился с представителем ливанского премьера

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял личного представителя премьер-министра Ливанской Республики Жоржа Шаабана, сообщил МИД РФ.

"Обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливане в контексте усилий ливанских властей по обеспечению внутриполитической и социально-экономической стабильности в стране. Были рассмотрены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений", - сообщил МИД.

В ночь на 25 августа израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля, в то время как премьер-министр страны Саад Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана.

Два бойца "Хезболлах" 1 сентября провели операцию в южном Ливане, в ходе которой с территории страны были выпущены две противотанковые ракеты, уничтожившие патрульную бронемашину израильской армии. Данная операция, согласно заявлениям шиитского движения, была проведена в ответ на гибель двух бойцов "Хезболлах" в результате авиаудара ВВС Израиля на юге Бейрута.