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РИА Новости

Богданов встретился с представителем ливанского премьера

21:24 20.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял личного представителя премьер-министра Ливанской Республики Жоржа Шаабана, сообщил МИД РФ.
"Обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливане в контексте усилий ливанских властей по обеспечению внутриполитической и социально-экономической стабильности в стране. Были рассмотрены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений", - сообщил МИД.
В ночь на 25 августа израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля, в то время как премьер-министр страны Саад Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана.
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Два бойца "Хезболлах" 1 сентября провели операцию в южном Ливане, в ходе которой с территории страны были выпущены две противотанковые ракеты, уничтожившие патрульную бронемашину израильской армии. Данная операция, согласно заявлениям шиитского движения, была проведена в ответ на гибель двух бойцов "Хезболлах" в результате авиаудара ВВС Израиля на юге Бейрута.
Ливанское руководство ранее неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием принять меры и оказать давление на Израиль в связи регулярными нарушениями воздушных, морских и сухопутных границ Ливана. Острым остается и вопрос официального определения границ и принадлежности нефтяных и газовых месторождений в прибрежной пограничной зоне. Командование ливанской армии заявляло о недопустимости использования воздушного пространства страны израильскими ВВС для нанесения ударов по объектам в Сирии, что является прямым нарушением резолюции 1701 ООН и суверенитета Ливанской Республики.
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