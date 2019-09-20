Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей

"Про увольнение 25 детских онкологов нам ничего не известно. Что касается профессора Менткевича, он не увольняется. Он выполнял дополнительную работу исполняющего обязанности заведующего отделением. Со своей штатной должности заместителя директора по лечебной и научной работе НИИ детской онкологии он не уволен, он продолжает работать", - рассказали в пресс-службе.