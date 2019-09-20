Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина об увольнении 25 детских онкологов ничего не известно, профессор Георгий Менткевич не уволен, он продолжит работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.
"Про увольнение 25 детских онкологов нам ничего не известно. Что касается профессора Менткевича, он не увольняется. Он выполнял дополнительную работу исполняющего обязанности заведующего отделением. Со своей штатной должности заместителя директора по лечебной и научной работе НИИ детской онкологии он не уволен, он продолжает работать", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что Менткевич не занимал должность штатно, он был исполняющим обязанности, для него это была дополнительная нагрузка.
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