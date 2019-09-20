Алла Бут рассказала о переживаниях после встречи с мужем

МЭРИОН, 20 сен - РИА Новости, Михаил Тургиев. Восемь лет понадобилось Алле Бут, чтобы получить возможность увидеть своего мужа Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Как прошли первые встречи семьи, какие у них планы и переживания, Алла Бут рассказала корреспонденту РИА Новости.

В предыдущий раз Виктор и Алла Бут виделись в 2012 году в Нью-Йорке, когда был оглашен приговор по делу Бута в американском федеральном суде. Длительное время у семьи Бут не было средств на поездку, так как все деньги уходили на подготовку апелляций и попыток пересмотра дела в американских судах.

Затем потребовалось время на получение разрешения на посещение российского бизнесмена в тюрьме, так как он находился на "режиме особого контроля ФБР" как человек, которого американские правоохранительные органы считают причастным к терроризму. После этого, по той же причине, жене и дочери Бута пришлось ждать получения американских виз почти год, и вместо двухлетних многократных они получили однократные двухмесячные визы.

Охрана удивила

По словам Аллы Бут, они не строили особых планов на первую встречу. "Мы уже сталкивались с тюремной системой, когда в 2011-2012 годах я находилась в Нью-Йорке, там все было очень жестко. Поэтому мы ожидали чего угодно, проявлений любой жесткости по отношению к нам и иллюзий не строили", - сказала она.

Обращение с Виктором Бутом в тюрьме Мэрион удивило, призналась собеседница агентства.

"В данный момент все очень спокойно, лояльно, доброжелательно. В рамках установленного норматива, но, тем не менее, все очень приветливо с нами здороваются, спрашивают "Как дела?" Такого я никогда раньше не слышала", - пояснила она.

Кроме доброжелательного отношения, по ее словам, было и простое любопытство. "Все выходили под различными предлогами - пройти и зайти обратно, осмотреть на нас, сказать "Хэллоу". Ну, мы так переглянулись, посмеялись", - рассказывает супруга Бута.

Зал на двоих

Госдепартамент США, который дает разрешение на подобные встречи, по словам Аллы Бут, неожиданно сделал приятное: родным разрешили посещать Бута четыре раза в неделю - к положенным по графику тюрьмы двум дням свиданий в неделю (это суббота и воскресенье) прибавили еще восемь дней - по два в неделю.

Благодаря этому первые две встречи в среду и четверг прошли в пустом зале: там была только семья и охрана, рассказала собеседница агентства.

Правда, по ее словам, в первый день переполох в тюрьме вызвали приехавшие российские журналисты, на выяснение вопросов ушел час драгоценного времени от предстоящего свидания. Но охрана потом разрешила побыть в зале после истечения положенного времени, уточнила она.

"Чем-то похоже на спортивный зал, где рядами стоят пластиковые кресла, закреплённые на одной металлический рейке. Двигать их нельзя. Между ними маленькие столики. Ты должен сидеть напротив, по инструкции ты не должен сидеть рядом. Висит большой плакат, что нельзя передавать еду, нельзя из одного пакета есть, нельзя находиться рядом, держаться за руки, соприкасаться", - описала Алла Бут условия общения.

Перед встречей, по ее словам, Виктора переодели в красный комбинезон на голое тело, после свидания будет проверка, его переоденут опять в его одежду - чтобы ничего невозможно было пронести, посылки и передачи запрещены. "Когда его вывели в общий зал, выпустили нас", - говорит супруга Бута.

Несмотря на запреты

Но, по словам Аллы Бут, при встрече они кинулись обниматься, несмотря на запреты, охрана не возражала. "Мы вместе, наверное, сразу все заговорили. Слова сложно вспомнить, потому что они были не нужны. Мы просто стояли, обнявшись, и все", - рассказала она.

Первая встреча была очень эмоциональной, все друг друга перебивали, пытались рассказать то, что раньше не могли передать в ходе ограниченных по времени телефонных разговоров, сказала собеседница агентства. "Хотелось много всего рассказать, но это не умещалось ни в эмоциональные рамки, ни во временные", - отметила она.

Алла Бут призналась, что не сдержала слез. "Это такой спад, такой обвал этого напряжения, которое было все эти годы ожидания. Слезы сами льются, ничего сделать нельзя", - сказала она.

"Кроме того, мы друг друга рассматривали. Дочка выросла. Он дочку не видел с тех пор, когда ей еще 14 лет было. Наверное, привыкали к нашему новому облику все. Здравствуй, называется, - это я. Через восемь лет", - добавила она.

Половина того, что было

"Я его помнила другим. Да, он нам присылал фотографии, но по фотографии человека очень сложно оценить. Конечно, у меня было первое ощущение, что такой сухой и худой, высокий - половина того, что было на суде, не говоря уже о том, что было в Бангкоке", - рассказала она.

По словам Аллы Бут, это его осознанный выбор. Многие годы он был вегетарианцем, однако с полгода назад смягчил свое отношение к протеину, уточнила женщина. "Как он сказал: "Пройдя многолетним опытным путем этот вегетарианский путь, я пришел к выводу, что протеины и белки необходимы", - рассказала она.

Результаты есть: стало легче заниматься спортом, стала расти мышечная масса, улучшилось общее состояние, отметила собеседница агентства. Она надеется, что к этому же когда-нибудь придет и их дочь Елизавета, которая является убежденным веганом.

Йога от холода

Вторая встреча, по словам Аллы Бут, прошла уже не так сумбурно. "Пласт такой был о здоровье, о спорте, о йоге. Он объяснял, как это все связано. Второй был очень серьезный разговор о лингвистике", - говорит она.

Бут, владеющий несколькими языками, по словам супруги, в заключении занимается переводами и изучением языков: жене и дочери он рассказал, как переводил персидского поэта Хафиза Ширази с фарси на английский, а также о том, какие сложности были при изучении турецкого.

Неожиданно положительный эффект на тюремный рацион, по словам супруги Бута, возымела торговая война с США и Китая: муж рассказал, что теперь у них в меню постоянно свежие американские персики, которые не идут в Китай, раньше раз в неделю давали небольшие яблоки или пару бананов.

На вопрос о том, почему именно такие темы обсуждаются в первую очередь, а не накопившиеся семейные дела, женщина ответила, что "наверное, это и есть близкие люди". "Не знаю. Нам это интересно. Нам всегда было интересно вместе", - сказала она.

По ее словам, в зале для свиданий было очень холодно из-за мощных кондиционеров, во время второго визита Виктор Бут с Елизаветой решили заняться йогой, чтобы согреться. "Витя ей показывал упражнения, она повторяла. Но так как у Лизы растяжка намного лучше, все это получалось у нее значительно лучше. В общем, папа продемонстрировал нам сегодня пять упражнений, а потом сам сидел в позе лотоса на руках на стуле. Человек полностью держит вес своего тела на руках", - рассказала она.

Елизавета

Отвечая на вопрос о молчаливости дочери, Алла Бут сказала, что Елизавета всегда такая, и суд над ее отцом, и внимание СМИ сыграли в этом не последнюю роль. Девочке тогда было 12-13 лет, напомнила она.

"Ей очень сильно досталось. Она очень рано замкнулась эмоционально в себе, чтобы не показывать эти переживания. И конечно, это ранее взросление", - пояснила она.

Однако у девушки есть внутренняя сила, уверена Алла Бут. В этом, по ее словам, дочь ближе к отцу, даже пытается придумать какой-то собственный бизнес, свои идеи обсуждает с ним по телефону.

Дочь Алла называет "одним из самых сильных якорей", которые помогают ей держаться.

Тяжелее ожидания

Предварительно Алла и Елизавета Бут планируют пробыть в США до конца октября, хотя не исключают, что немного продлят свое пребывание там. "Мы все равно не сможем находиться тут больше полутора-двух месяцев, потому что здесь все достаточно дорого. Исходя даже из минимального бюджета, это минимум пять тысяч долларов в месяц", - говорит супруга Бута.

В свободные от свиданий с супругом дни Алла Бут планирует встретиться с адвокатами, изучить вопрос возможности обращения в американские правозащитные организации. "Мысли о том, что еще можно сделать, никуда не уходят", - сказала она.

Останется время и просто для прогулок и знакомства с окрестностями, отметила женщина.

По ее словам, встреча с мужем всколыхнула заново ощущение несправедливости произошедшего. "Но не было такого, что опять отчаяние пришло. Нет. Я думаю, что оно придет, когда мы отсюда будем уезжать. Это страх перед неизвестностью", - говорит супруга Бута.

"Нам надо будет уезжать, а когда мы сможем приехать, это тоже неизвестно. И неизвестно, что страшнее: тот период ожидания восьмилетний, когда мы приедем, или вот этот момент, когда мы должны будем отсюда уехать в неизвестность. Потому что впереди по сроку еще 13 лет… Время уходит. И неизвестно, сколько нам останется прожить вместе. Как-то так", - добавляет она.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".