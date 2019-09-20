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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области могут запустить проект оценки качества образования

17:34 20.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПервоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил руководителю Рособрнадзора Сергею Кравцову реализовать в регионе пилотный проект по оценке качества высшего образования, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки обсудили вопросы сотрудничества региона и ведомства на рабочей встрече в пятницу в нижегородском кремле. По словам главы региона, стратегическим направлением для правительства Нижегородской области является выстраивание работы научно-образовательного центра, который создаётся в рамках национального проекта "Наука".
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"Ключевым вопросом становится качество вузовского образования и его соответствие требованиям промышленности и реального сектора экономики. Мы хотели бы совместно с Рособрнадзором реализовать пилотный проект, который позволил бы замерить качество высшего образования на текущий момент, в том числе в сравнении с образовательными учреждениями из других стран", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что нижегородский вузовский комплекс внутри НОЦ должен "стать ведущим комплексом страны и быть конкурентоспособным в международном пространстве".
"В Нижегородской области успешно развивается школьное образование, научные центры, высшие учебные заведения. Это доказывает создание НОЦ. Понятно, что нужно идти дальше и есть определённые проблемы с увязкой программ высших учебных заведений с потребностями рынка труда, поэтому мы с радостью окажем поддержку по всем направлениям, которые вы назвали. Система объективной оценки должна быть выстроена не только в школьном образовании, но и в рамках профессионального и высшего образования. Я уверен, что нижегородский опыт поможет на федеральном уровне", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.
Руководителю Рособрнадзора представили региональную модель оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций.
По словам Никитина, главными направлениями региональной модели станут модернизация профессионального образования, в том числе через внедрение адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ, модернизация инфраструктуры учреждений среднего профессионального и высшего образования, развитие цифровых и технологических возможностей.
"В дальнейшем это позволит обеспечить системную работу по трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций в соответствии с запросами на рынке труда", - отметил глава региона.
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