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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Столичных пенсионеров научат ивриту в рамках "Московского долголетия"

17:24 20.09.2019 (обновлено: 19:05 20.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПенсионерка проходит обучение
Пенсионерка проходит обучение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Пенсионерка проходит обучение. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Московская хоральная синагога и школа №1621 "Древо Жизни" открыли набор на программу изучения иврита в рамках проекта "Московское долголетие", сообщила в пятницу пресс-служба синагоги.
"Мы очень рады, что мэрия Москвы поддерживает образовательные проекты для людей разных возрастов. Зачастую людям старшего возраста кажется, что изучать новые языки уже поздно, что это слишком сложно и долго, либо они просто не находят времени на этот процесс. Я надеюсь, что курс иврита в школе "Древо жизни" еще раз докажет, что нет ограничений для получения новых знаний", - сказал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Его слова приводятся в пресс-релизе московской хоральной синагоги.
Он отметил, что иврит - "потрясающий древний язык" с богатой историей, которую тоже поведают участникам программы. "Изучение новых языков - это не только полезная пища для мозга, но и саморазвитие, и расширение кругозора", - подытожил Гольдшмидт.
Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявку в центре социального обслуживания, офисах "Мои документы" или обратиться в Московскую хоральную синагогу.
В рамках проекта "Московское долголетие" мэрия Москвы предлагает москвичам старшего возраста бесплатные занятия спортом, концерты, мастер-классы и обучение по разным направлениям: от компьютерной грамотности до языковых курсов.
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтевреиНовости - Религия и мировоззрениерелигияМоскваОбщество
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