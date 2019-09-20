Столичных пенсионеров научат ивриту в рамках "Московского долголетия"

"Мы очень рады, что мэрия Москвы поддерживает образовательные проекты для людей разных возрастов. Зачастую людям старшего возраста кажется, что изучать новые языки уже поздно, что это слишком сложно и долго, либо они просто не находят времени на этот процесс. Я надеюсь, что курс иврита в школе "Древо жизни" еще раз докажет, что нет ограничений для получения новых знаний", - сказал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Его слова приводятся в пресс-релизе московской хоральной синагоги.