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РИА Новости
Калужская область

В Калуге начался пробег автолавок в рамках фестиваля "Хлеб, ты – мир"

17:11 20.09.2019
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
КАЛУГА, 20 сен – РИА Новости. Пробег автолавок из разных регионов России по Калужской области стартовал в пятницу в рамках международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", сообщило правительство региона.
В четверг в регионе открылся международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", который продлится до 22 сентября. В форуме принимают участие представители более 70 регионов России и делегации 36 стран. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек.
В пятницу в рамках форума стартовал автопробег магазинов на колесах. Автолавки проедут по маршруту Калуга - Медынь – Боровск – парк "Этномир" и на каждой остановке будут вести торговлю для населения.
"Такой пробег проводится впервые. Его цель - демонстрация различных сфер применения потребительскими обществами страны этого специализированного транспорта для обслуживания населения. Это организация мобильной торговли, заготовительной деятельности, доставки товаров, а также использование IT-технологий при организации работы автолавок", - говорится в сообщении.
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В пробеге участвуют только действующие автолавки, оснащенные ассортиментом товаров региональных брендов - это представители облпотребсоюзов Калужской, Смоленской, Ульяновской областей, Башкирии и Татарстана, студенческого объединения Центросоюза России.
"Для сельских жителей автолавка является мостиком, который соединяет центральные усадьбы и районные центры с далеким населенными пунктами. Магазин на колесах люди всегда ждут с нетерпением", - отметил министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов, приветствуя участников.
Он подчеркнул, что правительство региона уделяет большое внимание поддержке потребительской кооперации на местах. Сегодня в области ежедневно работают 36 автолавок, которые обслуживают более 550 населенных пунктов.
"Участники, гости форума и жители Калужской области станут свидетелями увлекательного мероприятия. Они смогут увидеть необычное состязание профессионалов мобильной торговли, познакомиться с современными технологиями её организации, а также с лучшими региональными гастрономическими брендами", - сказал руководитель проекта "Автолавка" Центросоюза России Василий Шабалдин.
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