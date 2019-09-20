В Калуге начался пробег автолавок в рамках фестиваля "Хлеб, ты – мир"

КАЛУГА, 20 сен – РИА Новости. Пробег автолавок из разных регионов России по Калужской области стартовал в пятницу в рамках международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", сообщило правительство региона.

В четверг в регионе открылся международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", который продлится до 22 сентября. В форуме принимают участие представители более 70 регионов России и делегации 36 стран. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек.

В пятницу в рамках форума стартовал автопробег магазинов на колесах. Автолавки проедут по маршруту Калуга - Медынь – Боровск – парк "Этномир" и на каждой остановке будут вести торговлю для населения.

"Такой пробег проводится впервые. Его цель - демонстрация различных сфер применения потребительскими обществами страны этого специализированного транспорта для обслуживания населения. Это организация мобильной торговли, заготовительной деятельности, доставки товаров, а также использование IT-технологий при организации работы автолавок", - говорится в сообщении.

В пробеге участвуют только действующие автолавки, оснащенные ассортиментом товаров региональных брендов - это представители облпотребсоюзов Калужской, Смоленской, Ульяновской областей, Башкирии и Татарстана, студенческого объединения Центросоюза России.

"Для сельских жителей автолавка является мостиком, который соединяет центральные усадьбы и районные центры с далеким населенными пунктами. Магазин на колесах люди всегда ждут с нетерпением", - отметил министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов, приветствуя участников.

Он подчеркнул, что правительство региона уделяет большое внимание поддержке потребительской кооперации на местах. Сегодня в области ежедневно работают 36 автолавок, которые обслуживают более 550 населенных пунктов.