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РИА Новости
Республика Мордовия

"Технопарк-Мордовия" признали лучшим государственным технопарком в России

16:45 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкРабочая поездка Д. Медведева в Саранск
Рабочая поездка Д. Медведева в Саранск
© РИА Новости / Владимир Родионов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Технопарк-Мордовия" признан лучшим государственным технопарком в России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Пятый Национальный рейтинг технопарков России подготовила Ассоциация кластеров и технопарков России. Всего в рейтинг вошел 41 технопарк из 22 регионов страны.
"По результатам Национального рейтинга технопарк Мордовии второй год подряд занял второе место, продемонстрировав лучший результат из всех участников с государственной формой собственности. В группе технопарков с наивысшим уровнем эффективности функционирования (свыше 110%) рейтинга технопарков на первом месте находится московский нанотехнологический центр "ТехноСпарк", на третьем - технопарк "Жигулевская долина" из Самарской области", - говорится в сообщении.
Оценка проводилась по 22 показателям, которые были разбиты на пять групп или субиндексов.
"По сравнению с прошлым годом "Технопарку-Мордовия" удалось значительно улучшить свои позиции по субиндексу "Инновационная активность резидентов технопарка", поднявшись с 12-го места на второе. Кроме этого, республиканский технопарк показал лучший результат по показателю "Среднее количество результатов интеллектуальной деятельности на одного работника компании-резидента" и вошел в тройку лидеров по субиндексу "Экономическая деятельность резидентов технопарка", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что детальный отчет о проведении V Национального рейтинга технопарков России будет опубликован в декабре 2019 года.
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