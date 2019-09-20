"Технопарк-Мордовия" признали лучшим государственным технопарком в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Технопарк-Мордовия" признан лучшим государственным технопарком в России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пятый Национальный рейтинг технопарков России подготовила Ассоциация кластеров и технопарков России. Всего в рейтинг вошел 41 технопарк из 22 регионов страны.

"По результатам Национального рейтинга технопарк Мордовии второй год подряд занял второе место, продемонстрировав лучший результат из всех участников с государственной формой собственности. В группе технопарков с наивысшим уровнем эффективности функционирования (свыше 110%) рейтинга технопарков на первом месте находится московский нанотехнологический центр "ТехноСпарк", на третьем - технопарк "Жигулевская долина" из Самарской области", - говорится в сообщении.

Оценка проводилась по 22 показателям, которые были разбиты на пять групп или субиндексов.

"По сравнению с прошлым годом "Технопарку-Мордовия" удалось значительно улучшить свои позиции по субиндексу "Инновационная активность резидентов технопарка", поднявшись с 12-го места на второе. Кроме этого, республиканский технопарк показал лучший результат по показателю "Среднее количество результатов интеллектуальной деятельности на одного работника компании-резидента" и вошел в тройку лидеров по субиндексу "Экономическая деятельность резидентов технопарка", - подчеркивается в сообщении.