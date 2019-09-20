В Киеве намерены добиться разблокирования заседания комиссии Украина-НАТО

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Киев намерен провести ряд встреч с венгерскими коллегами для разблокирования заседания комиссии Украина-НАТО, которое блокирует Будапешт, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. На этом фоне Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

"Мы планируем встречу с нашими венгерскими партнерами в ближайшее время. Президент Венгрии был на инаугурации. На следующей неделе в Нью-Йорке я планирую встречу с министром (иностранных дел Венгрии Петером - ред.) Сийярто. Отдельно мы планируем встречу Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будут все четыре лидера, в том числе Виктор Орбан", - заявил Пристайко в интервью интернет-изданию " Европейская правда ", отвечая на вопрос, как разблокировать заседание комиссии Украина-НАТО на уровне президентов и министров, которое уже два года блокирует Венгрия.

Вместе с тем Пристайко сказал, что Украина с большим одобрением воспринимает то, как сильно Венгрия беспокоится об украинских гражданах венгерского происхождения. "Но на самом деле и мы тоже отстаиваем их интересы, интересы наших граждан", - сказал он.

Он также сказал, что вопросы, которые касаются нацменьшинств будут обсуждаться со внутри страны, в том числе с представителями нацменьшинств. При этом министр сказал, что обучения полностью на венгерском языке для представителей венгерской общины не будет. "Мы сказали совершенно четко нашим венгерским партнерам – это абсолютно нереально и не будет такого, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины".