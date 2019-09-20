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РИА Новости

В Киеве намерены добиться разблокирования заседания комиссии Украина-НАТО

15:51 20.09.2019
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Киев намерен провести ряд встреч с венгерскими коллегами для разблокирования заседания комиссии Украина-НАТО, которое блокирует Будапешт, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. На этом фоне Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.
"Мы планируем встречу с нашими венгерскими партнерами в ближайшее время. Президент Венгрии был на инаугурации. На следующей неделе в Нью-Йорке я планирую встречу с министром (иностранных дел Венгрии Петером - ред.) Сийярто. Отдельно мы планируем встречу Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будут все четыре лидера, в том числе Виктор Орбан", - заявил Пристайко в интервью интернет-изданию "Европейская правда", отвечая на вопрос, как разблокировать заседание комиссии Украина-НАТО на уровне президентов и министров, которое уже два года блокирует Венгрия.
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Вместе с тем Пристайко сказал, что Украина с большим одобрением воспринимает то, как сильно Венгрия беспокоится об украинских гражданах венгерского происхождения. "Но на самом деле и мы тоже отстаиваем их интересы, интересы наших граждан", - сказал он.
Он также сказал, что вопросы, которые касаются нацменьшинств будут обсуждаться со внутри страны, в том числе с представителями нацменьшинств. При этом министр сказал, что обучения полностью на венгерском языке для представителей венгерской общины не будет. "Мы сказали совершенно четко нашим венгерским партнерам – это абсолютно нереально и не будет такого, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины".
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныНАТОВенгрияКиевУкраинаВ мире
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