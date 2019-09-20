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РИА Новости

В Совфеде призвали не бояться отмены актов о профессиональных праздниках

15:41 20.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отмены устаревших актов о профессиональных праздниках бояться не надо, Дни медика, железнодорожника или металлурга будут по-прежнему отмечаться, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
27 марта, 04:09РИА Новости
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Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники, например, День железнодорожника или День радио. Позже зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил РИА Новости, что отмена устаревших актов не скажется на существовании профессиональных праздников в России.
"Рассчитываю, что к этому вопросу подойдут очень деликатно, и такие профессиональные праздники, как День медика, железнодорожника, авиатора или металлурга наверняка останутся. Здесь все-таки хватит здравого смысла и деликатности оставить те праздники, которые олицетворяют по-прежнему живые отрасли", - сказал Рязанский РИА Новости.
При этом, полагает он, нет ничего страшного в том, если будут отменены праздники, смысл которых был утрачен со временем по причине исчезновения тех или иных профессиональных сообществ.
"Такой практики отмены профессиональных праздников у нас еще не было, надо будет посмотреть, как это будет реализовано, но призываю это не драматизировать", - сказал сенатор.
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Валерий РязанскийСовет Федерации РФРоссияОбщество
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jjuws-w
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