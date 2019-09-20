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РИА Новости

России нужны еще восемь тысяч мусоровозов, заявили в РЭО

15:08 20.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудники коммунальных служб выгружают мусор из контейнеров в мусоровоз
Сотрудники коммунальных служб выгружают мусор из контейнеров в мусоровоз
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дополнительная потребность в мусоровозах в РФ составляет восемь тысяч единиц, говорится в сообщении Российского экологического оператора.
"Специалисты РЭО провели инвентаризацию необходимой техники для транспортировки ТКО. Получены заявки от 52 регионов на приобретение в лизинг на льготных условиях около 3000 единиц спецтехники на сумму более 22 миллиардов рублей. Всего, по подсчетам РЭО, потребность мусоровозов в масштабах страны составляет около 8000 единиц", - приводит пресс-служба слова директора РЭО Дениса Буцаева.
Российский экологический оператор - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ 14 января 2019 года для обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также реализации национального проекта "Экология".
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