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РИА Новости

Турецкий отель, где россияне получили ожоги, оказывает им помощь

14:58 20.09.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 20 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Отель Club Paradiso в турецкой Аланье, где трое российских туристов, в том числе двое детей, получили ожоги в ходе шоу в ресторане, оказывает материальную помощь пострадавшим, заявил РИА Новости гендиректор отеля Мехмет Дахаоглу.
Как ранее в пятницу сообщило генконсульство РФ в Анталье, состояние трех россиян, в том числе двух детей, пострадавших в ходе фаер-шоу в турецкой Аланье, удовлетворительное. С ожогами разной степени они были госпитализированы в местную больницу. Одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей.
"К сожалению, два дня назад у нас произошел ужасный случай, впервые за 18 лет, в течение которых я руковожу этим отелем. У нас бывают шоу во время ужина, когда при приготовлении рыбного блюда в кастрюле горит огонь. При этом принимаются все меры предосторожности, сотрудники отеля проходят обучающие семинары, в том числе по технике безопасности. В этот раз так получилось, что с емкости сорвалась крышка, горящая жидкость вылилась из нее, по инерции пролетела 2-3 метра и попала на наших гостей", - сказал собеседник агентства.
Он его словам, сотрудники отеля "сразу все потушили, первую помощь пострадавшим оказали медицинские сотрудники, которые работают в отеле, потом на "скорой" их отправили в больницу". "Два дня они провели там и сегодня ночью собираются улетать в Россию. Мы стараемся сделать все, что в наших силах, для пострадавших детей, их семей. Я только что был в больнице, общался с родителями пострадавших, мы их поддерживаем и морально, и материально", - отметил Дахаоглу.
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По его словам, сотрудников отеля уже опросили в связи с инцидентом. "Наши гости, у которых пострадали дети, второй раз приезжают в наш отель, им у нас нравится. Они сказали, что не жалуются на нас, и это же повторили жандармам в своих показаниях. Они понимают, что это несчастный случай. Мы до сих пор в шоке и большой печали", - сказал гендиректор отеля.
Он добавил, что предложил гостям, дети которых пострадали, продлить отдых в Турции за счет отеля.
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