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РИА Новости

Зеленский выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

14:54 20.09.2019 (обновлено: 15:05 20.09.2019)
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленкий в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 23-26 сентября выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН, а также проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении офиса.
Также сообщается, что украинский президент встретится с лидерами украинской общины в США, руководителями еврейских организаций и представителями американских деловых кругов.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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