Зеленский выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленкий в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 23-26 сентября выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН, а также проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении офиса.
Также сообщается, что украинский президент встретится с лидерами украинской общины в США, руководителями еврейских организаций и представителями американских деловых кругов.