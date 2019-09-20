Зеленский выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении офиса.