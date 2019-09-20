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РИА Новости

Московский омбудсмен не получала жалоб от женщин, содержащихся в СИЗО №6

14:51 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московскому омбудсмену Татьяне Потяевой, посетившей 18 сентября столичное СИЗО №6, не поступало жалоб от женщин, содержащихся в этом изоляторе за экономические преступления, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.
В середине августа Общественная наблюдательная комиссия сообщала, что попросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову разобраться с нарушением прав 25 предпринимательниц из московского СИЗО-6.
"В ходе личного приема каких-либо заявлений, жалоб и предложений, связанных с условиями содержания в следственном изоляторе, от женщин не поступило", - говорится в релизе.
Отмечается, что обвиняемые просили посодействовать в проверке законности и обоснованности приговоров, уголовного преследования и изменении меры пресечения на более мягкую. Всем заявителям разъяснили способы защиты их прав.
Кроме того, от всех женщин приняты обращения, которые рассмотрят в пределах компетенции института уполномоченного по правам человека.
Константин Котов
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Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
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СИЗО-6Татьяна ПотяеваТатьяна МоскальковаМоскваРоссияОбщество
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