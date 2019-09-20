Московский омбудсмен не получала жалоб от женщин, содержащихся в СИЗО №6

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московскому омбудсмену Татьяне Потяевой, посетившей 18 сентября столичное СИЗО №6, не поступало жалоб от женщин, содержащихся в этом изоляторе за экономические преступления, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

В середине августа Общественная наблюдательная комиссия сообщала, что попросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову разобраться с нарушением прав 25 предпринимательниц из московского СИЗО-6.

"В ходе личного приема каких-либо заявлений, жалоб и предложений, связанных с условиями содержания в следственном изоляторе, от женщин не поступило", - говорится в релизе.

Отмечается, что обвиняемые просили посодействовать в проверке законности и обоснованности приговоров, уголовного преследования и изменении меры пресечения на более мягкую. Всем заявителям разъяснили способы защиты их прав.