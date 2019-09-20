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РИА Новости

Аксенов заявил о необходимости стабилизировать цены в Крыму

14:29 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Переизбранный на новый срок глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что перед регионом стоит задача снижения и стабилизации цен на продукты питания и лекарственные препараты.
"Главная задача - снизить цены, стабилизировать на продукты питания, лекарственные препараты, обеспечить достойный уровень жизни, повысить доходы крымчан, уровень здравоохранения", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, это то, что предстоит сделать в ближайшие 5 лет.
В пятницу по результатам голосования в крымском парламенте Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок.
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