Аксенов заявил о необходимости стабилизировать цены в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Переизбранный на новый срок глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что перед регионом стоит задача снижения и стабилизации цен на продукты питания и лекарственные препараты.

"Главная задача - снизить цены, стабилизировать на продукты питания, лекарственные препараты, обеспечить достойный уровень жизни, повысить доходы крымчан, уровень здравоохранения", - сказал Аксенов журналистам.

По его словам, это то, что предстоит сделать в ближайшие 5 лет.