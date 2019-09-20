Глава МИД Украины назвал идеальное время для выборов в Донбассе

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Выборы в Донбассе "в идеале" должны состояться в 2020 году если начать подготовку к ним уже в ближайшее время, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"В идеале, мы должны провести выборы на всей территории Украины. Когда у нас будут следующие выборы. 2020 год? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда".
По словам главы ведомства, обеспечить соблюдение стандартов ОБСЕ в 2020 году возможно, если уже "завтра" начать работу. "Если завтра начать разводить силы по всей линии разграничения, как предлагает (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский, например, сначала три участка, а затем все 400 километров. Если послезавтра начать разминировать, убирать фортификационные сооружения, выводить танки, пушки, наемников и все остальное. Давайте попробуем", - отметил министр. При этом Пристайко подчеркнул, если "мы с вами столкнемся с тем, что нельзя - значит нельзя". "И именно поэтому я употребляю слово "в идеале", прошу и напоминаю еще раз, что "в идеале", если реальность будет неидеальна, значит, мы не успеем провести выборы. Вот и все", - добавил глава ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.