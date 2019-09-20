Глава МИД Украины назвал идеальное время для выборов в Донбассе

По словам главы ведомства, обеспечить соблюдение стандартов ОБСЕ в 2020 году возможно, если уже "завтра" начать работу. "Если завтра начать разводить силы по всей линии разграничения, как предлагает (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский, например, сначала три участка, а затем все 400 километров. Если послезавтра начать разминировать, убирать фортификационные сооружения, выводить танки, пушки, наемников и все остальное. Давайте попробуем", - отметил министр. При этом Пристайко подчеркнул, если "мы с вами столкнемся с тем, что нельзя - значит нельзя". "И именно поэтому я употребляю слово "в идеале", прошу и напоминаю еще раз, что "в идеале", если реальность будет неидеальна, значит, мы не успеем провести выборы. Вот и все", - добавил глава ведомства.