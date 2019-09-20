В ОНК заявили, что сестры Хачатурян нуждаются в психологической помощи

Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сестры Хачатурян не учатся, готовятся к заседанию и нуждаются в психологической помощи, сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"На сегодняшний день сестры Хачатурян сидят дома, не учатся, пытаются подготовиться к грядущему судебному процессу, закончили ознакомление с материалами дела. Изучение материалов пошатнуло их состояние. Сейчас им тяжело, нужна психологическая помощь. Жалко, что они ознакомлялись с делом не вместе с психологом", - рассказала Меркачева на онлайн-конференции в "Московском комсомольце".

По мнению правозащитницы, младшая сестра Хачатурян не будет наказана, потому что она признана невменяемой в момент совершения преступления, старшая не наносила ни одного из ударов, поэтому ей, вероятно, переквалифицируют статью, а средняя, как показал экспертиза, больше других подвергалась насилию.

"Именно средней сестре отец говорил, что она займет место матери, станет его женой и будет рожать ему детей. Думаю, суд все это учтет", - отметила Меркачева.