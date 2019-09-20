В ОНК заявили, что сестры Хачатурян нуждаются в психологической помощи

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сестры Хачатурян не учатся, готовятся к заседанию и нуждаются в психологической помощи, сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"На сегодняшний день сестры Хачатурян сидят дома, не учатся, пытаются подготовиться к грядущему судебному процессу, закончили ознакомление с материалами дела. Изучение материалов пошатнуло их состояние. Сейчас им тяжело, нужна психологическая помощь. Жалко, что они ознакомлялись с делом не вместе с психологом", - рассказала Меркачева на онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
13 сентября, 19:21Сказано в эфиреСлышали новость? Сестры Хачатурян оправданы. Пока простыми россиянамиРабочий день остался восьмичасовым: а жаль. Психотропные лекарства получат регистрацию. Россияне оправдывают поступок сестер Хачатурян. После заправки необходима дозаправка: колонки не доливают топливо. Эти темы в программе "Слышали новость?".
По мнению правозащитницы, младшая сестра Хачатурян не будет наказана, потому что она признана невменяемой в момент совершения преступления, старшая не наносила ни одного из ударов, поэтому ей, вероятно, переквалифицируют статью, а средняя, как показал экспертиза, больше других подвергалась насилию.
"Именно средней сестре отец говорил, что она займет место матери, станет его женой и будет рожать ему детей. Думаю, суд все это учтет", - отметила Меркачева.
Резонансное убийство было совершено 27 июля прошлого года: как считает следствие, три сестры зарезали 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье УК РФ – пожизненное лишение свободы.