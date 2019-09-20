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РИА Новости

В ОНК заявили, что сестры Хачатурян нуждаются в психологической помощи

13:02 20.09.2019 (обновлено: 13:03 20.09.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловАнгелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сестры Хачатурян не учатся, готовятся к заседанию и нуждаются в психологической помощи, сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"На сегодняшний день сестры Хачатурян сидят дома, не учатся, пытаются подготовиться к грядущему судебному процессу, закончили ознакомление с материалами дела. Изучение материалов пошатнуло их состояние. Сейчас им тяжело, нужна психологическая помощь. Жалко, что они ознакомлялись с делом не вместе с психологом", - рассказала Меркачева на онлайн-конференции в "Московском комсомольце".

Одна из сестер Хачатурян в зале Басманного суда Москвы. 27 сентября 2018
13 сентября, 19:21Сказано в эфире
Слышали новость? Сестры Хачатурян оправданы. Пока простыми россиянамиРабочий день остался восьмичасовым: а жаль. Психотропные лекарства получат регистрацию. Россияне оправдывают поступок сестер Хачатурян. После заправки необходима дозаправка: колонки не доливают топливо. Эти темы в программе "Слышали новость?".
По мнению правозащитницы, младшая сестра Хачатурян не будет наказана, потому что она признана невменяемой в момент совершения преступления, старшая не наносила ни одного из ударов, поэтому ей, вероятно, переквалифицируют статью, а средняя, как показал экспертиза, больше других подвергалась насилию.
"Именно средней сестре отец говорил, что она займет место матери, станет его женой и будет рожать ему детей. Думаю, суд все это учтет", - отметила Меркачева.
Резонансное убийство было совершено 27 июля прошлого года: как считает следствие, три сестры зарезали 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье УК РФ – пожизненное лишение свободы.
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
3 июля, 00:29РИА Новости
Журналистка пожаловалась в полицию на угрозы племянника убитого Хачатуряна
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ОНКЕва МеркачеваРоссияПроисшествия
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