Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

ЦХИНВАЛ, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем республики и заверил, что РФ и впредь будет оказывать активное содействие братскому народу, сообщается на сайте югоосетинского лидера.

"Примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики. Этот праздник символизирует героизм народа Южной Осетии, который в нелегкой борьбе отстоял свое право па свободу и независимость", - говорится в поздравлении российского президента.

Путин отметил, что отношения между странами "динамично развиваются на основе принципов союзничества и интеграции".

"Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать активное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним задач социально-экономического развития, а также в обеспечении региональной безопасности и стабильности", - отметил также российский президент.