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РИА Новости

Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

12:45 20.09.2019 (обновлено: 12:46 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЦХИНВАЛ, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем республики и заверил, что РФ и впредь будет оказывать активное содействие братскому народу, сообщается на сайте югоосетинского лидера.
"Примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики. Этот праздник символизирует героизм народа Южной Осетии, который в нелегкой борьбе отстоял свое право па свободу и независимость", - говорится в поздравлении российского президента.
Путин отметил, что отношения между странами "динамично развиваются на основе принципов союзничества и интеграции".
"Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать активное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним задач социально-экономического развития, а также в обеспечении региональной безопасности и стабильности", - отметил также российский президент.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик.
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