Бут рассказал о первой за семь лет встрече с женой

БАНГКОК, 20 сен - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме, сказал, что во время первой за семь лет встречи с женой Аллой почувствовал себя как на первом свидании с ней, "как будто только познакомились".

В предыдущий раз Виктор и Алла Бут виделись в 2012 году в Нью-Йорке, когда был оглашен приговор по делу Бута в американском федеральном суде. Длительное время у семьи Бут не было средств на поездку, так как все деньги уходили на подготовку апелляций и попыток пересмотра дела в американских судах. Затем потребовалось время на получение разрешения на посещение российского бизнесмена в тюрьме, так как он находился на "режиме особого контроля ФБР" как человек, которого американские правоохранительные органы считают причастным к терроризму. После этого, по той же причине, жене и дочери Бута пришлось ждать получения американских виз почти год - и вместо двухлетних многократных они получили однократные двухмесячные визы.

Как рассказал Бут в интервью РИА Новости, за то время, что он не видел жену, Алла изменилась, похорошела. Он рассказал, что встреча с семьей продолжалась четыре часа, в ходе нее он поговорил с женой и дочкой "обо всем, о чем семья должна поговорить после долгой разлуки". По словам россиянина, во время встречи они сидели в общем зале на стульях друг напротив друга, поэтому можно было нормально разговаривать, в начале встречи дают возможность обняться и поцеловаться. Он отметил, что перед встречей посетители проходят досмотр.

"Понимаешь, и с женой получается как бы знакомство снова. Я себя чувствовал как на первом свидании, как будто только познакомились. Очень приятное ощущение, и при этом начинаешь как бы все сначала, и это получается. И это очень здорово", - сказал Бут в интервью РИА Новости.

Как сообщила ранее РИА Новости супруга Виктора Бута, после первой с 2012 года встречи с мужем они "поняли, что по прежнему очень близкие друг другу люди". Она отметила, что ждала встречи с Бутом все эти годы, и на первом свидании с мужем разревелась.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".