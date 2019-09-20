Семья Бута может обратиться за помощью к американским правозащитникам

МАРИОН, 20 сен - РИА Новости. Супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме, не исключает обращения в американские правозащитные организации.

"Мы не только приехали на встречи с ним (Виктором Бутом - ред.). Мы планируем провести определённую работу, встречи, обращения, посмотреть на ситуацию изнутри, послушать адвокатов, послушать, что может Виктор сказать, встретиться потом еще раз с нашими дипломатами. Возможно, обратиться в какие-то американские правозащитные организации", - сказала Алла Бут в пятницу РИА Новости.

Алла Бут не уточнила, о каких именно организациях идет речь и за чем можно туда обратиться, сославшись на то, что об этом пока рано говорить.

В предыдущий раз Виктор и Алла Бут виделись в 2012 году в Нью-Йорке, когда был оглашен приговор по делу Бута в американском федеральном суде. Длительное время у семьи Бут не было средств на поездку, так как все деньги уходили на подготовку апелляций. Затем потребовалось время на получение разрешения на посещение российского бизнесмена в тюрьме, так как он находился на "режиме особого контроля ФБР". После этого, по той же причине, жене и дочери Бута пришлось ждать получения американских виз почти год.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".