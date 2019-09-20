Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T12:08Z
https://ria.ru/20190920/1558884606.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/38/1551683897_0:92:2626:1569_1036x0_80_0_0_f78a2b010425d6eb2daa0358c738ae7e.jpg
РИА Новости

Семья Бута может обратиться за помощью к американским правозащитникам

12:08 20.09.2019
97
© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
МАРИОН, 20 сен - РИА Новости. Супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме, не исключает обращения в американские правозащитные организации.
"Мы не только приехали на встречи с ним (Виктором Бутом - ред.). Мы планируем провести определённую работу, встречи, обращения, посмотреть на ситуацию изнутри, послушать адвокатов, послушать, что может Виктор сказать, встретиться потом еще раз с нашими дипломатами. Возможно, обратиться в какие-то американские правозащитные организации", - сказала Алла Бут в пятницу РИА Новости.
Виктор Бут покидает здание суда после приговора
Вчера, 11:25РИА Новости
Виктор Бут готов написать книгу о борьбе с депрессией, заявила супруга
Алла Бут не уточнила, о каких именно организациях идет речь и за чем можно туда обратиться, сославшись на то, что об этом пока рано говорить.
В предыдущий раз Виктор и Алла Бут виделись в 2012 году в Нью-Йорке, когда был оглашен приговор по делу Бута в американском федеральном суде. Длительное время у семьи Бут не было средств на поездку, так как все деньги уходили на подготовку апелляций. Затем потребовалось время на получение разрешения на посещение российского бизнесмена в тюрьме, так как он находился на "режиме особого контроля ФБР". После этого, по той же причине, жене и дочери Бута пришлось ждать получения американских виз почти год.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
Алла Бут
Вчера, 10:54РИА Новости
Супруга Виктора Бута рассказала о свидании с мужем в тюрьме
500100
Обсудить 0
Алла БутВиктор БутНью-Йорк (город)РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Отделение ПриватБанка
В Днепре работники завода Коломойского пикетируют главный офис Приватбанка
РИА
Новости
Российский предприниматель Виктор Бут
Виктор Бут готов написать книгу о борьбе с депрессией, заявила супруга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали ситуацию в Персидском заливе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил о новом этапе в истории российского Крыма
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко выступил против превращения выборов в шоу
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК допросил пострадавших при нападении рыбаков из КНДР пограничников
Въезд на территорию тюрьмы Марион в штате Иллинойс, где содержится Виктор Бут
Руководство тюрьмы Бута отказалось передать ему видеописьмо матери
Полиция
Источник: стрелявший в коллег в Москве полицейский не стал давать показания
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение об иномарке, не пропустившей скорую в Подмосковье
Алла Бут
Алла Бута рассказала об отношении охраны американской тюрьмы к ее супругу
Оперная певица Ирина Богачева
Прощание с певицей Ириной Богачевой пройдет 23 сентября в Петербурге
Учредитель Мурманского морского пароходства Николай Куликов на заседании районного суда в Мурманске. 20 сентября 2019
Суд отправил под домашний арест учредителя Мурманского морского пароходства
Статуя Фемиды в суде
В Абхазии специалист из России не явился на заседание по иску Квицинии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния